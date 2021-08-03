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台產防疫保單理賠金將破13億 快變賠錢保單
年初推出的台產（2832）防疫保單僅需要花500元，就可獲得10萬元隔離理賠金，當時引發國人瘋狂投保，但隨著台灣5月中進入三級警戒，台產防疫保單理賠數字持續走高，逼近損平點門檻。金管會今（3）日最新統計出爐，至8月2日為止，台產防疫保單理賠件數達13,225件，理賠金額達12.75億元，距離台產自己計算的損平門檻13,800件僅剩下不到600件門檻。
如果與7月21日數字相比，等於短短不到兩周時間，台產防疫保單的理賠金額又再增加1.22億元。
累計至8月2日，台產防疫保單的總理賠金額12.75億元，已經超過保費收入19.23億元的66%。如果以台產對外表示，該保單附加費用率30%計算，以保費收入19.23億元乘以七成，再除以平均理賠數字計算，損平點約在1.38萬件。
台產防疫保單出險的數字有多高？全台整體防疫保保單承保件數部分，金管會統計至8月2日為止，已經達1,095萬件，等於全台每2人約有1人購買防疫保單，累計保費收入71.18億元，累計理賠件數2.2萬件，累計理賠金額16.26億元。
因此，台產理賠1.3萬件，占整體2.2萬件比重接近六成，理賠金額12.75億元占整體理賠金額接近八成。
而如果是近一個月數字來看，近一個月防疫保單承保件數淨增加約277萬件，保費收入淨增加20億元，理賠件數約淨增加1.2萬件，理賠金額約淨增加9.37億元。
而如果是單純投保疫苗險，8月2日為止，累計承保243萬件、保費收入7.03億元。
目前共有14家產險業者推出42張防疫保單；疫苗險部分，則有13家產險業者推出15張疫苗保單，2家壽險推出3張保單。
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