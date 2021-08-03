央行364天期定存單利率 飆十個月新高

台灣人愛買保險的程度眾所皆知，截至前（108）年為止，國人「保險滲透度」已連續13年蟬聯全球第一，平均每人年花新台幣超過13萬元買保險，只不過，台灣的這項世界紀錄到了今（110）年繼續連霸失利，根據瑞士再保險最新Sigma年度報告指出，受到壽險保費收入低迷影響，去（109）年台灣「保險滲透度」（即保費占GDP比率）全球排名下降一位來到第二名、第一名則由香港拿下。

2021-08-03 14:13