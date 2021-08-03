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央行364天期定存單利率 飆十個月新高

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

國內外疫情趨緩、經濟穩定復甦，市場利率也緩步走揚。中央銀行今（3）日標售364天期定存單，金額為1,700億元，得標利率落於0.229%，連五月上漲，並創下十個月新高，並較前一個月上漲0.016個百分點，標售結果符合市場預期。

銀行資調主管指出，目前適逢月初，市場資金較為寬鬆，有助短率持穩，不過市場資金情勢，仍需看央行沖銷態度而定。央行資料顯示，本次364天期定存單投標倍數為1.95倍，得標比例為51.36%。

央行統計指出，截至8月3日止，央行定存單未到期餘額為9兆1,658.2億元。8月以來，央行定存單到期3,055.6億元，發行金額為2,110.6億元，在此期間內減少發行945億元的定存單發行量。

央行每月發售364天期與2年期定存單各一期，其中2年期定存單為800億元，364天期定存單為1,700億元。

銀行主管說，央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，364天期與2年期定存單透過標售決定發行利率，至於短天期定存單，則採銀行向央行主動申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。

央行定存單為央行沖銷市場餘裕資金的工具之一，發行對象包括銀行、信合社、票券公司、農業金庫、中華郵政以及其他經央行核可的金融機構；銀行等金融機構買入央行定存單，除可替過剩資金找到投資管道外，亦可充當法定流動準備。

定存 央行

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