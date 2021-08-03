「麟洋羽球認同卡」有譜 網友興奮敲碗：晶片做成金牌樣

我國「聖筊兄弟」李洋、王齊麟日前勇奪奧運羽球男雙金牌，有網友發想以決賽最後一球終局線上、球落場內的判定畫面，作為土地銀行信用卡的設計，土銀回覆會針對網友提案做考量。不少網友則興奮表示「真的推出一定辦」！也有不少人集思廣益，構思晶片位置該怎麼擺。

麟洋配奪下金牌後讓許多人敲碗別具意義的「終局線上」信用卡，李洋本人看見這個發想後也回覆「這張信用卡好像有點特別」，土銀高層也證實收到不少提案，會考量各界的提議。對此不少批踢踢網友開始替銀行想出配套及卡片構思，有網友許願盼這張卡「免年費，只能純收藏」，也有人建議可以像富邦JU卡一樣，能有搭配健身房運動中心的優惠。

在外觀上，不少人則提議除了以羽球終局線上為基底，甚至建議信用卡的晶片可以「做成金牌樣」，也有人認為可以將晶片和卡號簽名欄放在同一面，另一面則以終局線上的圖為主，但也有人指出晶片是需要放在特定位置的，因此這點可能無法滿足，認為可以出以感應為主的卡，更多人興奮直呼「麟洋卡出，我馬上辦」！

土銀證實目前正規劃發行「麟洋羽球認同卡」，持卡人消費額的0.25%將作為回饋金，協助國內羽球運動發展。雖然不少人引頸期盼這張卡的到來，不過也有網友指出要發一張卡，從企劃到正式上線可能得花上半年，屆時熱度能否延續並反映到發卡量上，這點還有待觀察。