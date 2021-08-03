快訊

「EUA未獲准」郭台銘很著急 陳時中：下午會簽核BNT疫苗

奧運奪牌選手加碼金比一比！金門最慷慨 台中連帕運都包

「麟洋羽球認同卡」有譜 網友興奮敲碗：晶片做成金牌樣

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友以土銀企業標準色，提案用「麟洋配」致勝壓線球設計信用卡。 圖擷自臺灣土地銀行臉書粉專
有網友以土銀企業標準色，提案用「麟洋配」致勝壓線球設計信用卡。 圖擷自臺灣土地銀行臉書粉專

我國「聖筊兄弟」李洋王齊麟日前勇奪奧運羽球男雙金牌，有網友發想以決賽最後一球終局線上、球落場內的判定畫面，作為土地銀行信用卡的設計，土銀回覆會針對網友提案做考量。不少網友則興奮表示「真的推出一定辦」！也有不少人集思廣益，構思晶片位置該怎麼擺。

麟洋配奪下金牌後讓許多人敲碗別具意義的「終局線上」信用卡，李洋本人看見這個發想後也回覆「這張信用卡好像有點特別」，土銀高層也證實收到不少提案，會考量各界的提議。對此不少批踢踢網友開始替銀行想出配套及卡片構思，有網友許願盼這張卡「免年費，只能純收藏」，也有人建議可以像富邦JU卡一樣，能有搭配健身房運動中心的優惠。

在外觀上，不少人則提議除了以羽球終局線上為基底，甚至建議信用卡的晶片可以「做成金牌樣」，也有人認為可以將晶片和卡號簽名欄放在同一面，另一面則以終局線上的圖為主，但也有人指出晶片是需要放在特定位置的，因此這點可能無法滿足，認為可以出以感應為主的卡，更多人興奮直呼「麟洋卡出，我馬上辦」！

土銀證實目前正規劃發行「麟洋羽球認同卡」，持卡人消費額的0.25%將作為回饋金，協助國內羽球運動發展。雖然不少人引頸期盼這張卡的到來，不過也有網友指出要發一張卡，從企劃到正式上線可能得花上半年，屆時熱度能否延續並反映到發卡量上，這點還有待觀察。

李洋 王齊麟 羽球 信用卡 奧運 土銀

相關新聞

「麟洋羽球認同卡」有譜 網友興奮敲碗：晶片做成金牌樣

我國「聖筊兄弟」李洋、王齊麟日前勇奪奧運羽球男雙金牌，有網友發想以決賽最後一球終局線上、球落場內的判定畫面，作為土地銀行信用卡的設計，土銀回覆會針對網友提案做考量。不少網友則興奮表示「真的推出一定辦」！也有不少人集思廣益，構思晶片位置該怎麼擺。

保單多就是好？掌握這3點管理才能補齊保障缺口

台灣人愛買保險的程度眾所皆知，截至前（108）年為止，國人「保險滲透度」已連續13年蟬聯全球第一，平均每人年花新台幣超過13萬元買保險，只不過，台灣的這項世界紀錄到了今（110）年繼續連霸失利，根據瑞士再保險最新Sigma年度報告指出，受到壽險保費收入低迷影響，去（109）年台灣「保險滲透度」（即保費占GDP比率）全球排名下降一位來到第二名、第一名則由香港拿下。

新台幣午盤貶值0.9分 暫收27.941元

新台幣今（3）日午盤暫收27.941元兌1美元，貶值0.9分，成交金額6.79億美元；台股早盤以17,489.12點開出...

永豐主辦首宗綠建築都更聯貸 京捷建設74.8億元

永豐金（2890）旗下永豐銀行響應政府推動都市更新，與京捷建設簽訂聯合授信合約，統籌主辦旗下首宗綠建築都更聯貸案、總金額...

亞洲不含日本與美國股市 迎來資金淨流入

聯準會最新出爐聲明仍偏鴿派，但變種病毒威脅未除、企業財報好壞交錯，全球股市走勢、漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯...

金管會5措施 防高齡金融剝削

金管會主委黃天牧表示，高齡社會是人口結構的趨勢，金管會關注高齡族群金融剝削問題，為防範高齡金融剝削，金管會將再祭出五大措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。