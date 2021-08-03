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國銀上半年中小企業放款3,956億元 達標率131.9%

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

台灣6月持續三級警戒，政府振興紓困政策，支持中小企業獲得金流持續營運，國銀積極配合放款支持。金管會今（3）日公布整體國銀對中小企業放款餘額，截至2021年6月底，本國銀行對中小企業放款餘額達到8兆2,081億元，6月單月增加898.15億元，較5月單月放款1,138億元下滑。金管會官員解釋，與季節性需求有關，例如還款數量，如果單看放款，近幾個月中小企業放款都有成長。

5月單月放款1,138億元，寫下今年單月新高，以及歷年5月同期最高紀錄。6月單月放款898億元，較5月減少。金管會解釋，與中小企業季節性需求有關。

根據銀行局統計，今年以來累計已放款3,956.97億元，已提早達到今年全年度對中小企業放款的3,000億元目標，達標率131.9%，放款持續增加。

其中前五大放款銀行，冠軍為華南銀的 420.71億元，後續依序為合庫銀的332.77億元、土銀的291.40億元、國泰285.51億元、一銀271.91億元。前五大放款銀行較5月出現洗牌，土銀與一銀都後來居上，分別位居第三大與第五大。

金管會指出，如果與去年6月比較，到今年6月為止的一年以來，國銀對中小企業放款餘額就增加了9,640.18億元。

根據金管會最新數字統計，6月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.38％，占民營企業放款餘額比率為69.31％，分別較上月底比率增加0.20及0.25個百分點。

另，6月底中小企業放款平均逾期放款比率為0.32％，較上月底減少0.01個百分點。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

金管會

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