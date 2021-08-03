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悠遊付開通連結玉山銀行帳戶 有交易就回饋50元

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

台灣第四大電子支付業者悠遊付，帳戶連結銀行又添新血，國內消費金融主力銀行玉山銀行正式加入，為歡迎新同學，即日起至8月31日，悠遊付綁定玉山銀行帳戶，並以綁定之玉山銀行帳戶完成任一筆不限金額扣款交易，即可獲得50元購物金回饋。

玉山銀行在數位金融布局領先，亦為悠遊聯名卡主要發卡行，與悠遊卡公司合作關係緊密，歡慶悠遊付綁定玉山銀行帳戶服務上線，特地推出上線活動，於8月1日至8月31日，悠遊付會員以綁定的玉山銀行帳戶完成任一筆不限金額扣款交易，就能獲得50元購物金回饋，限量1萬份，活動期間每一悠遊付會員限回饋一次。

在加入擁有廣大客戶群的玉山銀行後，悠遊付已與合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、新光銀行、中華郵政、永豐銀行、台新銀行、中國信託銀行等合作，無論是綁定銀行帳戶付款、儲值悠遊付帳戶、從悠遊付帳戶提領金額，皆可在手機上「一指完成」。

台灣第四大電子支付業者悠遊付，帳戶連結銀行又添新血，國內消費金融主力銀行玉山銀行正式加入。　圖／悠遊卡公司提供
台灣第四大電子支付業者悠遊付，帳戶連結銀行又添新血，國內消費金融主力銀行玉山銀行正式加入。　圖／悠遊卡公司提供

玉山銀行 兆豐銀行 台北富邦銀行

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