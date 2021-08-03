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台股連續反彈後 長榮、聯電權證最熱門

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

台股今（3）日在美國經濟數據不如預期、但反倒讓市場以美國聯準會將放緩縮減購債腳步下，多頭持續掌握盤勢，指數震盪翻紅，終場上漲50點、收在17,553點；權證市場上，長榮、聯電權證最熱門，投資人大押連結長榮的長榮元富09購02（080205）。

美國ISM製造業採購經理人指數不如市場預期，但卻讓聯準會緊縮腳步有望放緩，呈現利多空夾擊，導致美股維持高檔震盪，因此亞股也未有明確方向，周二亞洲重要指數多呈震盪走勢，台股小幅開高後也維持橫向震盪格局，終場前在外資等買盤進場作價下，以上漲50點作收。

權證市場方面，投資人在現貨市場震盪下，轉以權證試單，整體權證市場成交金額占大盤比重為0.76%，成交金額較前一日縮小為35.5億元。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為34.5億元，認售權證成交金額為0.9億元，認購權證成交金額占總成交金額97.2%，認購、認售比值為35.9倍。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結長榮的長榮元富09購02，成交金額為1,253萬元；認售排名第一的是連結加權指數的臺股凱基0B售08，成交金額為225萬元。

其中值得注意的是，從市場前十大熱門成交的權證來看，全數由認購包辦，長榮、聯電各三席，明基材則有二席；市場法人表示，台股短線後市在基本面、資金面推動下，仍有空間可期，但中線需留意8月下旬竹全球央行年會，屆時聯準會可能將拋出縮減量化寬鬆（QE）的訊號下，建議近期操作宜短不宜長，以買黑賣紅方式因應。

認售權證 美國聯準會 認購

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