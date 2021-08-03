保單多就是好？掌握這3點管理才能補齊保障缺口

台灣人愛買保險的程度眾所皆知，截至前（108）年為止，國人「保險滲透度」已連續13年蟬聯全球第一，平均每人年花新台幣超過13萬元買保險，只不過，台灣的這項世界紀錄到了今（110）年繼續連霸失利，根據瑞士再保險最新Sigma年度報告指出，受到壽險保費收入低迷影響，去（109）年台灣「保險滲透度」（即保費占GDP比率）全球排名下降一位來到第二名、第一名則由香港拿下。

台灣保險滲透度跌落NO.2、輸給香港

針對國人壽險保費收入衰退，仔細歸其原因，最主要的原因還是「IFRS號公報」即將上路，國內保險業者莫不倍感壓力、如臨大敵，尤其新規定「保險公司需檢視保險合約群組的賺或賠，賠錢要立即列入虧損，且利益要逐期分攤」，這些已讓不少保戶感到膽戰心驚。

此外，金管會自去年7月1日起，陸續祭出壽險最低死亡門檻規定等措施，加上現時處於極低利的環境下，也不利於過度銷售儲蓄型保險……；諸如以上種種，連帶影響新契約保費收入，並創下史上最大單年衰退幅度。

除了「保險滲透度」名次滑落外，台灣的「保險密度」（即人均保險費支出）在全球排名更是大幅降落，並跌出了前10名以外、來到第11名；再看看其他亞洲國家的「保險密度」，像是香港、澳門及新加坡的排名都比台灣前面，至於當年度總保費收入包括：中國大陸、日本及南韓等，也比台灣的名次前面。

保險不是買了就好 從3面向進行保單管理

台灣人是出了名的愛買保險，儘管「保險滲透度」和「保險密度」都屢創新高，仍有不少人自認保障不足，最主要的原因還是在於台灣人普遍喜愛購買儲蓄險，導致保單內容「儲蓄比重過高、保障成分卻不高」；小花平台保險顧問指出，隨著時間的流逝，每個人的生活和工作都會發生很多變化，定期檢視保單並適度調整保障內容，以符合個人家庭經濟狀況和實際生活水平，「確實有其必要！」

「保險絕不是買了放著就好，每個人都應定期檢視自己或是家人的保單，以免個人風險缺口日益擴大，以下提出建議，可以從3大面向著手進行保單整理：

面向1、定期保單健診抓漏補強「哪裡有缺口就補哪裡」

任誰都不知道明天或是 意外哪一個會先來，為避免不必要的憾事發生，小花平台保險顧問指出，最重要的是，每年要定期保單健診以抓漏補強，可以從以下幾個重點來檢視：「保障額度是否足夠？」、「保障缺口還差多少？」、「身故保險金受益人需要做變更？」、「個人投保資料是否有異動？」、「繳費管道是否正確有效？」

面向2、換工作記得以書面通知保險公司變更職業等級

其次，要特別注意的是，如果有換工作，別忘了告知保險公司變更保險「職業類別」，以免意外險理賠打折扣！

舉例來說，如果被保險人原本投保意外險時的職業等級為第1級的行政內勤工作，隔年轉換跑道為第2級的業務外勤工作，卻忘了通知保險公司，則仍以第1級職業等級的身分繳交保費，一旦不幸發生意外事故，保險公司依照原收保險費與應收保險費的比率折算保險金給付，最後被保險人拿到的保險理賠金可能會依據保費差距而打折扣。

面向3、不同的人生階段，各有不同保障規劃重點

在人生不同階段，其肩負的責任與工作也各異，風險管理方法自然也不一樣！

對於年輕小資族來說，薪資成長幅度有限，建議可以考量優先轉嫁難以負擔的風險，再評估自身狀況以補強保障。等到中年尤其是結婚生子、組成家庭後，已不再是一人吃飽、全家吃飽了，此時肩膀上多扛了好幾份責任，在保單規劃細節上需更進一步審慎評估，像是各險種投保有什麼眉角？主約和附約該如何搭配？身故保險金受益人怎麼填寫？一旦收入銳減的因應措施……等，建議民眾可以事先詢問專業顧問免費建議。