總統盃黑客松 聯合信用卡中心代表金管會參賽
國發會為鼓勵政府資料開放並提升資料應用效益及促進跨政府機關、跨領域多方交流，舉辦2021年「總統盃黑客松」，聯合信用卡中心以「運用信用卡詐欺風險預測模型打擊盜刷犯罪」為題，代表金管會參賽。
2021年「總統盃黑客松」於8月2日至8月6日開放民眾票選活動，以藉由投票方式鼓勵民眾多了解不同提案，關心各項議題。
活動辦法： 1、於總統盃黑客松活動網站進行投票。 2、每人皆可參與投票，每人共有99點可使用。 3、投票方式為民眾平方投票法，即為投1票花1點、投2票花4點、投3票花9點，以此類推，同一個提案最多填9票，花費81點。 4、登入方式可使用Facebook、Google、Yahoo及參與平台等四擇一登入。 5、首次登入需進行驗證，驗證方式為手機及Mail驗證。
今年聯合信用卡中心以「運用信用卡詐欺風險預測模型打擊盜刷犯罪」為題目，代表金管會參賽。
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