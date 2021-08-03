亞洲不含日本與美國股市 迎來資金淨流入

聯準會最新出爐聲明仍偏鴿派，但變種病毒威脅未除、企業財報好壞交錯，全球股市走勢、漲跌互見。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括已開發歐洲、拉丁美洲、歐非中東及全球新興市場等地股市資金多呈小幅淨流出狀態，但美國及亞洲不含日本兩地股市則迎來資金淨流入，其中美股淨流入約95.26億元，動能居全球之冠。

安聯投信表示， 聯準會於最新聯邦公開市場會議後聲明中表示將維持當前趨近於零的利率及購債規模、持續提供市場流動性，美股多數指數周間再創新高，雖期間仍受到變種病毒雜音及憂喜參半的企業財報干擾出現震盪，包括標普500、道瓊及那斯達克等指數雖過去一周小幅下跌作收，但7月整月份仍皆收紅，震盪中持續走高。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，從最新FOMC會後聲明看來，聯準會已開始針對縮減購債進行討論，但時間點尚未確定，聯準會也表示其將持續關注美國就業市場改善狀況，並表示經濟仍持續朝著復甦方向前進；對於通膨則維持之前對外發言基調，表示目前較高通膨為暫時性因素，加上此次聲明仍維持當前趨近於零利率，整體態度可解讀為中性偏向鴿派。

謝佳伶表示，雖然溫和回升的經濟與短期內較高的通膨在過去數月讓投資人擔心聯準會可能隨時升息，但從其聲明中可看出，就業市場狀況是升息政策的重要考量之一，而美國的就業人口到六月為止仍較疫情前少了680萬人，勞動市場的恢復仍需較長時間。其中特別應觀察低階工作的恢復狀況、服務業重啟狀況、疫情期間發放補貼結束後的就業意願，以及基建政策帶來的就業機會，最為後續判斷的參考。

謝佳伶指出，從聯準會的各式發言及聲明皆可看出，影響貨幣政策開始緊縮的因素除了通膨狀況外，也與包括就業市場在內的整體經濟狀況息息相關，而因當前美國就業市場恢復速度較慢，且不動產市場及工業部門等部分數據仍未達預期，聯準會應不會於短期內貿然升息，加上在真正升息前，也會先以逐步縮減購債規模方式開始，在此之前應仍會以此中性偏鴿的態度，提供流動性支持市場。

在投資建議上，謝佳伶表示，觀察全球股市，今年以來以疫苗施打進度較快的歐美國家表現較佳，其中美股持續表現強勁，包括道瓊、標普500及那斯達克等主要指數過去數月以來持續創高，雖仍不時因包括變種病毒、通膨等雜音影響而有所波動，但在經濟復甦方向不變、企業獲與展望利等基本面利多支撐下，後市仍然相對看好，且為全球市場中相對強勢之資產，可在出現修正時適時參與符合長期成長趨勢，或受惠當前經濟復甦的類股，把握成長契機。

在台股方面，安聯投信指出，在經過上半年持續走強後，部分傳產股在7月以來開始出現拉回，主要因市場擔心後疫情時代供需可能出現改變，以及短線內漲多所致；與此同時，近期開始出現資金重回電子股的現象，且主要集中於第二季財報表現及明年展望正向者上，在電子股中又以LED、半導體、PCB載板與工業電腦等相對表現亮眼。

從國際情勢來看，安聯投信台股團隊指出，中國近來在監管上針對部分產業有所調整，影響市場擔心資金流向可能不利於亞股後市表現，但因目前人民幣仍相對穩定；短期來看相關議題尚屬可控，且對台股影響也有限，但日後政策調控是否持續加大，仍須密切留意。

往後觀察，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，國際關係與地緣政治因子仍須密切留意，包括中國政策動向以及內部經濟需求的長線發展，此外在利率與貨幣政策上，聯準會的動向仍將對市場帶來明顯影響，故也須高度關注其態度及相關政策規劃步調。