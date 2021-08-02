狂賀麟洋摘金 土銀確定發行羽球認同卡
土地銀行羽球選手王齊麟、李洋為國爭光，2020東京奧運勇奪羽球男子雙打金牌，土銀表示，是台灣的榮耀，也是土銀的驕傲，土地銀行將於8月陸續推出一系列好康優惠，邀請大眾一起分享這分榮耀。
為共同珍藏台灣奧運羽球歷史性的一刻，土地銀行特別推出期間限定「奧運金牌精美好禮」抽抽樂活動，活動期間使用土銀信用卡、土銀行動Pay/台灣Pay綁定土銀信用卡進行購物交易且單筆222元（含）以上，即可獲得「麟、洋配」限量簽名紀念衫、親筆簽名球及台灣Pay紅利點數等豐富好禮抽獎機會。
還有，開立數位存款下載行動銀行並綁定台灣Pay，亦可獲得抽獎機會一次。
另為回饋廣大支持土銀的客戶，以定期（不）定額(幣別：新台幣/外幣)方式，於本行網路銀行及行動銀行申購本行境內投信基金(不含轉換)享有免收手續費之優惠。
土銀也正規畫發行麟洋羽球認同卡，並按認同卡持卡人一般消費額的0.25 %計算回饋金，協助國內羽球運動發展，培育優秀人才，為國家所用。
土地銀行歷任首長均全力支持球隊並珍惜球員，現任董事長謝娟娟、總經理何英明更是如此，本次「麟洋配」東京奧運獲得空前佳績，是國家的榮耀，土地銀行也以他們為傲，誠如麟洋兩位球員所說「我來自台灣，我來自土地銀行」。
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