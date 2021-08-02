三大政府基金 上半年賺3,844.3億元

隨著歐美主要國家疫苗施打率逐漸提高，經濟活動陸續重啟，企業獲利漸佳，全球市場資金仍寬鬆，我國政府主要退休基金包括勞動基金、國保基金、退撫基金，截至6月底合計賺3,844.3億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹今（2）日表示，雖然各國疫苗施打率逐漸提升，經濟逐步解封，消費增溫，市場資金持續寬鬆，但全球多頭市場已持續一陣子，下半年大幅震盪在所難免，頻率多，幅度大，但整體來看，全球經濟還是往復甦方向走。

她分析，7月全球金融市場表現佳，惟台股出現修正，預計7月底勞動基金收益數有機會較6月底再增加一些。

整體勞動基金截至今(2021)年6月底止規模逾4.8兆元，今年截至6月底，評價後收益數為3,002.6億元，收益率6.59%。她指出，6月單月收益數為454.1億元、單月收益率為0.98%。

劉麗茹表示，勞動基金為考量退休及保險基金之安全性，採多元分散的投資布局。以區域來看，投資在國內與國外的配置比重甚為平均，約各占50%；以投資項目來看，股市和債券（包括現金、短期債、公司債等）投資比則約為53:47。

劉麗茹表示，今年6月勞動基金投資台股，包括自營及委外合計績效為21.52%，略高於台股大盤表現。

勞動基金運用局指出，受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,599億元，收益數為270.4億元，收益率為6.79%。

公務人員退休撫卹基金截至今年6月底，規模達7,216.09億元，收益數571.31億元，收益率為8.62%。

銓敘部指出，退撫基金規模7,216.09億元中，國內投資金額3,863.2億元，配置比例達53.53%；國外投資金額3,352.87億元，配置比例為46.47%。