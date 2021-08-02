「麟洋迷」看過來 土銀推親筆簽名球等抽獎活動

土地銀行羽球選手王齊麟、李洋為國爭光，2020東京奧運勇奪羽球男子雙打金牌，是台灣的榮耀，也是土銀的驕傲；土地銀行今（2）日表示，將於8月陸續推出一系列好康優惠，敬邀社會大眾以共襄盛舉。

為共同珍藏台灣奧運羽球歷史性的一刻，土地銀行特別推出期間限定「奧運金牌精美好禮」抽抽樂活動，活動期間使用土銀信用卡、土銀行動Pay／台灣Pay綁定土銀金融帳戶／信用卡進行購物交易且單筆222元以上，即可獲得「麟、洋配」限量簽名紀念衫、親筆簽名球及台灣Pay紅利點數等豐富好禮抽獎機會；還有開立數位存款第一波好康下載行動銀行並綁台灣PAY，亦可獲得抽獎機會一次，第二波另推出數位存款帳戶麟洋專屬晶片金融卡，以嚮舊雨新知。

另為回饋廣大支持土銀的客戶，以定期（不）定額（幣別：新臺幣／外幣）方式，於土銀網路銀行及行動銀行，於快閃活動期間申購本行境內投信基金（不含轉換）享手續費率0元優惠。

土地銀行一本初衷，善盡社會責任，歷任首長均全力支持球隊並珍惜球員，現任董事長謝娟娟、總經理何英明更是如此，本次「麟洋配」東京奧運獲得空前佳績，是國家的榮耀，土地銀行也以他們為傲，誠如麟洋兩位球員所說：「我來自台灣，我來自土地銀行」。