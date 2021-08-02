專家：人民幣貶勢曇花一現 估維持強勁走勢

交通銀行台北分行今(2)日發表人民幣周評指出，預料中國人民銀行(大陸央行)下半年的貨幣政策仍按寬鬆持穩的步調前進，灌注市場動能及信心。而人民幣對美元近期貶勢屬曇花一現，預估仍將維持強勁走勢。

交通銀行台北分行表示，7月底大陸召開中央政治局會議，會議評估當前經濟情勢，受變種病毒襲擊，預期全球及大陸經濟增長動能逐步放緩，加上美國聯准會的政策態度可能出現微調之際，全球金融市場大幅動盪，但有關當局仍以宏觀政策跨周期調節，保持經濟運行的連續性及穩定性。

大陸當局透過積極的財政政策提升效能，合理把握投資及地方政府發債進度；搭配貨幣政策調整結構以維持流動性合理充裕，助力經濟持續復甦，並保持人民幣匯率在合理均衡的穩定水準，更有針對性維穩大宗商品價格。

上周全球金融市場受港股重摔影響跌勢綿延，風險趨避心態濃厚。市場擔憂黑天鵝事件出現，外資賣壓湧現，連帶大陸與香港股匯債市大幅動盪。受此波及上周二境內人民幣(USDCNY)及離岸人民幣(USDCNH)連袂突破6.45至6.5元兌1美元的整理軌道，分別觸及6.5111及6.5288元的4月中以來的高位。

隨大陸監管穩定市場情緒下，恐慌情緒明顯消散；同時美FOMC會後釋出鴿派基調，未給出縮減購債規模的計畫，加上美第2季經濟數據不及預期，令美元指數一路呈壓。會後美債殖利率下行已接近二月低點1.128%不遠，在短暫走低後回至1.236%的價位。

人民幣多頭信心再次受到激勵反彈，重新走回原整理區間，最後在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則升值約199點，收在6.4609元，升值幅度0.31%；離岸人民幣對美元(USDCNH)周線則升值約124點，收在6.4605元，升值幅度0.19%。

預期後市，市場情緒回穩，且政治局會議暗示維穩態度強烈，將有效抑制人民幣短期大幅貶值的可能，估將暫回區間雙向波動。

上周在月底因素影響下，境內大型銀行短期資金供給不穩定，境內人民幣市場流動性呈現緊平衡，1個月期以下資金周初大幅攀升上揚，上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)曲線一度倒掛，不過在人民幣700億的國庫現金定存的溢注及人民銀行公開市場增額投放，緩解跨月資金的需求，帶動利率回落至之前價位。

而離岸人民幣利率在股市下挫的恐慌情緒下，利率大幅走揚，離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNH HIBOR)曲線幾乎呈現水準線，全周各天期俐落在3.0~3.3%之間，雖恐慌情緒已獲得緩解，利率自高點有所回落，但週五CNH HIBOR各天期仍收在3.0%以上，境內外人民幣利差進一步擴大，離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNH HIBOR)曲線較SHIBOR高出70~44 bps。

公開市場方面，人民銀行連續第二個月在月底小幅放量，分別於周四及周五二日擴大逆回購操作至人民幣300億元，單周轉為淨投放400億元。

此次增額的投放，除了平抑不斷攀高的境內人民幣跨月資金價格之外，同時也對近期因股市慘跌而波動劇烈的金融市場，帶來穩定軍心、防止恐慌情緒蔓延的效果。