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DRAM報價有隱憂？美銀喊賣華邦電、目標價30元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

記憶體進入漲價循環，外資圈多唱旺前景，但美銀證券2日出具華邦電（2344）報告，認為公司發展趨勢不同，除了認列轉投資新唐（4919）併購Panasonic的事業可能持續虧損，傳統及低密度DRAM過度加價將迎來修正風險，預估華邦電明、後年記憶體收入複合成長率僅8%，首次評等「減碼」，目標價30元。

台股2日大漲，半導體股走強帶動記憶體，華邦電不反應利空開低走高收全天高價，終場漲1.1元收35.3元。

美銀表示，華邦電是NOR Flash和DRAM暨邏輯IC的利基型製造廠，今年上半年受到認列轉投資及利基記憶體的報價不正常加價，華邦電營運強勁提升，但這兩個因素都將在未來難以為繼，特別是傳統和低密度DRAM的報價趨勢預期反轉，華邦電成長性將在今年觸頂。

美銀進一步指出，傳統和低密度DRAM可能成為華邦電後市營運的隱憂，目前這兩類記憶體的營收貢獻比將近三成，上半年加價幅度達170%，後續不太可能維持，即使明年仍有加價，幅度也該回落較正常的40-50%，同步調查OEM廠也越來越不願意接受更高的報價，多數已轉向更有價格優勢的記憶體產品。

NOR Flash的趨勢相對正向，因為韓廠不願意增產支持報價有撐，但美銀認為，NOR Flash的動能不足以緩衝DRAM業務下滑，保守看華邦電今年記憶體收入成長21%後，明後年增速降到8%。

此外，美銀也不看好，Panasonic半導體事業穩定帶來獲利，即使有，營益率也非常低，反而不利華邦電邏輯IC的營益率。整體推估其今、明、後年每股純益（EPS）僅2.6元、2.3元及2.6元。

華邦電 記憶體 DRAM

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