南山人壽團體疫苗險 海外打疫苗也有保

響應政府鼓勵施打疫苗，南山人壽推出團體疫苗險商品「南山人壽嚴重特殊傳染性肺炎疫苗團體健康保險附約(SVGHI)」，針對COVID-19疫苗不良事件，給予住院日額補償、身故關懷保障，並且不限中華民國境內施打的新冠肺炎疫苗，接種後保障期間達30天，鼓勵頭家、企業雇主們為員工投保疫苗險提升接種意願及保護力，守護員工健康，打造幸福職場，營運不擔憂。

衛福部疾病管制署日前於官網公布，接種疫苗後的常見反應以注射處紅腫、肌肉痛、頭痛、疲倦、發燒以及畏寒等狀況居多，大多好好休息就能緩解，不過值得注意的是，若是出現呼吸困難、氣喘、全身紅疹、心跳加快，甚至是發燒超過48小時等症狀，就要盡速就醫。

南山人壽表示，「南山人壽嚴重特殊傳染性肺炎疫苗團體健康保險附約」保障內容為住院日額補償保險金及身故關懷保險金，其保額可依個別客戶需求規畫，分別最高可達新台幣6,000元/日及120萬元。

且因團體險行政作業較方便，投保快速，讓員工在接種COVID-19疫苗前享有疫苗保障，施打疫苗無後顧之憂，提高員工施打意願，讓疫苗增加員工的保護力，守護員工的健康，此外，員工眷屬若有投保需求亦可選擇加保，最高投保年齡為98歲，可讓員工上班打拚之餘，家人也有所保障，同時一併提升全台的疫苗覆蓋率，全民拚免疫力。

由於國內疫苗仍短缺，不少國人興起海外打疫苗念頭，甚至有企業老闆出資讓員工去關島打疫苗；多數疫苗險保障僅限國內施打疫苗，南山人壽推出團體疫苗險商品「南山人壽嚴重特殊傳染性肺炎疫苗團體健康保險附約(SVGHI)」，則不限中華民國境內施打的新冠肺炎疫苗。

企業雇主若想以團體投保方式為員工提升保障，建議可用「南山人壽住院日額給付團體保險附約(GHIR)」，搭配「南山人壽嚴重特殊傳染性肺炎疫苗團體健康保險附約(SVGHI)」，以投保下列項目及金額為例：住院日額保險金1,000元/每日、住院日額補償保險金1,000元/每日、身故關懷保險金20萬元，倘接種疫苗隔天因疫苗不良事件而連續住院5日後不幸身故，保險金共為21萬元。