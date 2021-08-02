奧運奪金「麟洋配」小祕密！李洋父親也和金融業有關

東京奧運台灣選手屢傳捷報，羽球男雙「麟洋配」奪金，讓全民情緒為之沸騰！除了麟洋兩人為土地銀行行員外，李洋的父親其實和金融業也有些關聯。

中央銀行在粉絲團上貼文指出，截至目前，台灣累計獲得的獎牌總數已達2金、4銀、4銅，台灣選手的表現實在令人激賞，央行小編也和粉絲們分享了一個小秘密，那就是「麟洋配」的李洋父親李開湖（現改名為李峻淯）是央行駐警隊副隊長；而李洋與同是羽球國手的妹妹李芷蓁，從小就跟著李副隊長來央行羽球社所租用的弘道國中羽球館打球。

因此，羽球男雙「麟洋配」奪金，國人共享喜悅，央行也感到與有榮焉。央行小編還說，李副隊長羽球功力一流，直到李洋上高中後才拍下稱臣。不過，李副隊長依舊寶刀未老，去(2020)年9月曾與李洋搭檔，父子勇奪第49屆清晨盃羽球賽的明星親子組冠軍，而且現在仍是央行羽球社主力。

央行小編笑稱，自己雖然也是羽球社的一員，但只有在旁邊玩沙的份。

說到全球央行也關注東奧，央行小編特別分享了歐洲央行（ECB）官方推特（Twitter）所介紹的過去與現在的奧運紀念幣。ECB貼出據說是西元前352年的古老奧運紀念幣，其正面是希臘神話中的眾神之王―宙斯（Zeus）的頭像，背面則是一頭老鷹。至於ECB所介紹的最新奧運紀念幣，則是由葡萄牙央行於本年5月18日發行、限量50萬枚的2歐元紀念流通幣。