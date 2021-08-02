全民拚免疫力 南山人壽推出團體疫苗險

「您打疫苗了嗎？」可預約接種疫苗的年齡層逐步向下開放，中央流行疫情指揮中心也將疫情警戒標準降至二級，各大企業及公司陸續開始規畫調整員工的居家辦公比例，南山人壽響應政府政策，推出團體疫苗險商品「南山人壽嚴重特殊傳染性肺炎疫苗團體健康保險附約(SVGHI)」，針對COVID-19疫苗不良事件，給予住院日額補償、身故關懷保障，並且不限中華民國境內施打的新冠肺炎疫苗，接種後保障期間達30天，鼓勵頭家、企業雇主們為員工投保疫苗險提升接種意願及保護力，守護員工健康，打造幸福職場，營運不擔憂。

衛福部疾病管制署日前於官網公布，接種疫苗後的常見反應以注射處紅腫、肌肉痛、頭痛、疲倦、發燒以及畏寒等狀況居多，大多好好休息就能緩解，不過值得注意的是，若是出現呼吸困難、氣喘、全身紅疹、心跳加快，甚至是發燒超過48小時等症狀，就要盡速就醫。

「南山人壽嚴重特殊傳染性肺炎疫苗團體健康保險附約(SVGHI) 」之保障內容為住院日額補償保險金及身故關懷保險金，其保額可依個別客戶需求規畫，分別最高可達新台幣每日6,000元及120萬元，且因團體險行政作業較方便，投保快速，讓員工在接種COVID-19疫苗前享有疫苗保障，施打疫苗無後顧之憂，提高員工施打意願，讓疫苗增加員工的保護力，守護員工的健康，此外，員工眷屬若有投保需求亦可選擇加保，最高投保年齡為98歲，可讓員工上班打拚之餘，家人也有所保障，同時一併提升全台的疫苗覆蓋率，全民拚免疫力。

企業雇主若想以團體投保方式為員工提升保障，建議可用「南山人壽住院日額給付團體保險附約(GHIR)」，搭配「南山人壽嚴重特殊傳染性肺炎疫苗團體健康保險附約(SVGHI)」，以投保下列項目及金額為例：住院日額保險金1,000元、住院日額補償保險金每日1,000元、身故關懷保險金20萬元，倘接種疫苗隔天因疫苗不良事件而連續住院5日後不幸身故，保險金共為21萬元。

南山人壽表示，頭家為員工投保團體疫苗險，是給予員工及其家人最實際的幫助之一，南山人壽不只提供國人優質的團險保險保障選擇，也致力落實安心職場及同仁關懷，早在疫情警戒標準為三級之際，即響應政府政策，為有意願的內勤同仁投保疫苗險，並提供有薪疫苗接種假二日，在警戒標準調降至二級的現在，防疫亦不鬆懈，將視政策及疫情狀況分四梯次安排內勤同仁返回公司上班，優先安排快篩陰性的同仁返回辦公，並且回歸後仍維持異地及分流辦公等措施，也會強化座位及環境清潔，給同仁安心的辦公環境。

南山人壽提醒民眾購買以上保險商品仍應留意確認保障範圍和給付方式是否符合自身需求，才能有效發揮保險商品風險轉移的功能。