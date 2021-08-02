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戴資穎成廣告女王 合庫：商業活動沒拿任何回饋

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
戴資穎。本報資料照片
戴資穎。本報資料照片

身為奧運選手的搖籃，合作金庫副總周俊隆今（2）日表示，合庫每年斥資逾一億元為國家培育體育選手，合庫培養出的知名球員包括「世界球后」戴資穎、周天成、王子維等球星，民眾常常可以在媒體廣告上看到他們，合庫對於球員的異業合作採取開放態度，也沒有從這些商業活動上獲得任何回饋。

合庫目前共有桌球、羽球、棒球三支球隊，合庫董事長雷仲達2017年到合庫之初，合庫編列的預算是1億300萬元，因雷仲達很重視體育人才培育，預算逐年提高，到今年已經增至1億4,700多萬元。

對於媒體詢問，贊助體育活動，對企業有什麼回饋？周俊隆回應，合庫支持這些體育活動已經超過70年，主要是著眼過去國內體育環境非常艱困，選手缺乏經費、沒有良好師資來作培訓，很多國內優秀選手受限於經費不足，無法出國參加重要比賽，基於使命感，合庫才配合政府發展體育政策，並成立了三支球隊。

周俊隆指出，合庫培育出戴資穎、周天成、王子維以及「最強銀行員」吳昇峰（棒球）等眾多知名球星，他們在電視媒體上也有很多廣告代言，合庫對於球員的異業合作採取開放態度，不會限制球員多元性發展，也從來沒有在這些商業活動上得到任何回饋，合庫扶植體育，純粹是為了善盡企業社會責任、是取之於社會、用之於社會的概念。

合庫 體育 王子維

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