凱基證券首推BMA 招募潛力人才

今年股市熱絡，帶動業務規模持續擴張，根據金管會Q2資料統計，凱基證券經紀業務2021第2季相較第1季成長13.65%領先同業，為了邁向數位化發展以及培育更多的全方位理財菁英，凱基證券首家推出BMA（Brokerage Management Associate）經紀事業菁英招募計畫，預計招募150名優秀大專畢業人才加入。除了全方位產品教育訓練外，更安排銷售及激勵等相關課程，提高軟實力，年輕優秀人才請把握機會加入凱基證券。

凱基證券表示未來五年發展目標，致力結合中華開發金控集團「ABCDE」五大策略（數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行）；凱基證券BMA經紀事業菁英招募計畫，即是落實「首選雇主」策略的具體行動，推動人才培育計畫、改革考核及激勵措施等，期能成為金融人才的首選雇主。

有別於一般證券業營業員招募，凱基證券BMA招募有三大特色：1.完整的投資理財訓練終身受用。凱基證券擁有一流投顧團隊，對於市場及產品提供精闢分析，優秀理專及公司經理人在職涯發展的每個重要階段，都會提供豐富的實務經驗與指導，協助培訓成員向上精進，而凱基證券含海外事業版圖完整，可擴大培訓成員的視野；2.培訓學員除了保障底薪外，可領培訓津貼，且採用獎金制度，表現良好可以領得更多；3.在地招募，在地服務。凱基證券全台招募，由在地Mentor（指導老師）引導，讓培訓成員經營自己熟悉之區域及人脈，落實在地化深耕服務的理念。

凱基證券2021 BMA招募從即日起至8月底，書面審查通過即通知面試，將有效率的培訓優秀人才與職場無縫接軌，報名請洽凱基證券各分公司。