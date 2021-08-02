變種病毒擴散 中國監管增強、防禦型資產勝出

Delta變種病毒擴散及經濟數據錯綜引發市場對經濟增長及通膨預期出現調整，而美中緊張關係升溫及中國擴大政策監管則加劇風險趨避情緒，所幸聯準會七月會議聲明樂觀，且未對縮減購債設定時間表，顯示聯準會仍保持耐心，緩解部分市場緊繃情緒，全球股市連續九個月上漲。總計七月以來台灣金管會證期局核備的1,016檔境外基金(股、債均含)平均下跌0.63%；其中733檔股票型基金平均下跌1.05%，264檔債券型基金平均上漲0.48%。

富蘭克林證券投顧表示，變種病毒威脅加上中國加強監管擾動全球金融市場，所幸多數成熟國家疫苗覆蓋率較高，對實體經濟影響應相對可控，而受疫情影響較劇的新興國家經濟短期則可能較為承壓，市場短線面臨變種病毒威脅、中國政策風險加以鄭州水災恐加劇供應鏈斷鏈和通膨風險下，需要時間等待變數釐清與消化並重新校準資產的評價水準，擔心短線波動者可增持波灣債券及美國平衡型基金，爭取收益並降低投組波動，股市中長期多頭格局不變，已進場者續抱，空手者可趁震盪時分批加碼+定期定額策略，涵蓋創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲布局，並留意可受惠拜登政策的基礎建設產業，網羅多元投資機會。

主要股票暨產業型基金：避險情緒升溫，防禦型公用事業類股及受惠內需的歐洲中小型基金勝出

新冠疫情復熾衝擊景氣復甦前景，而中國除了持續加強網路平台產業監管及房市緊縮政策外，更發佈義務教育雙減政策，對校外培訓機構祭出多項嚴格監管，避險情緒升溫促使資金轉向防禦型的公用事業及不動產類股，推升公用事業基金及全球不動產基金近月平均上漲4.88%及3.84%。反觀能源類股本月來先是受制OPEC+決議自八月起增產的消息，接連受疫情再起引發對需求前景擔憂的衝擊，壓抑能源基金本月來平均下跌5.78%，表現落後。

相對偏向內需產業的歐洲中小型股票則受惠疫苗在歐洲國家加速普及，多個國家至少接種一劑疫苗的人口比例已超越美國，且英國如期於7/19解封，近日亦看到變種病毒疫情減緩，為歐洲經濟解封帶來正向示範，激勵歐洲中小型股票基金近月平均上漲2.45%，居主要股票型基金之冠。

而五月份受疫情重創的印度，在疫苗加速接種後近期反相對免疫於變異病毒干擾，加上物價數據顯示通膨壓力緩解，提振印度基金本月來平均上漲2.20%，美國股票則獲財報季利多支撐，近月平均上漲2.09%，分別排名第二及第三，而受中國加強監管及多家國際投資機構下調中國股市評等的利空衝擊，大中華基金近月平均下跌12.93%，居各類型基金之末。

富蘭克林證券投顧評估，今年來股市累積較大漲幅之下，變種病毒成為市場順勢調整的藉口，在股市短線回檔、美國公債殖利率盤整期間，輔以公用事業類股相對評價便宜，支持公用事業類股表現抗震，而基礎建設產業除受惠拜登政策利多外，運輸及能源基建受惠景氣復甦、公用事業高股利及抗景氣循環的利基，加上獲利看升與評價面仍屬便宜，皆嘉惠基礎建設類股的長線多頭行情，適合做為資產配置中進可攻退可守的抗震選擇。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰．柯利表示，隨著今年疫苗接種更加普遍，疫情對公用事業營運的影響將逐漸減輕。公用事業產業基本面可望維持穩健，公用事業公司將積極投資於減少碳排放以及現代化電網，公用事業公司提高資本投資，有助擴大其費率基礎及未來獲利空間，蘊藏眾多投資機會。現階段側重受管制公用事業，在監管政策的支持下，公用事業的長期獲利及股利成長潛力仍在軌道上。

富蘭克林高科技基金經理人馬特‧摩伯格認為，隨著我們擺脫疫情危機，持續向數位化解決方案轉移將比以往任何時候都更加重要。科技與其他產業正持續融合並推動創新，價值創造的驅動力橫跨行業，不僅僅是在科技或通訊服務領域，醫療、金融科技、零售、製造、物流亦為焦點。現階段看好五大創新主題包括全球電子商務、基金突破、智慧機器、創新金融及指數級數據的投資前景。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，現階段基礎建設具備「股利收益、成長、防禦、抗通膨」四大優勢，可列為資產配置的一環。在全球積極推動低碳經濟的趨勢引領下，預期基礎建設類股將是優先受惠此長期成長機會的資產類別。未來幾年將投入龐大的公共及民間資金進行基礎建設資本投資，包括強化輸電網路、安裝充電樁等，我們預期目前投資的基礎建設公司資產規模將成長8~10%，高於過去長期平均的6~8%。

主要債券及平衡型基金：風險趨避下殖利率滑落，美國平衡型與政府債基金抗震

變種病毒、經濟數據錯綜，加上中國政策利空與美中緊張關係推升避險情緒，資金湧入債市加上美債空頭回補買盤聯袂壓低美國十年債殖利率月中一度跌破1.19%，美國政府債券型基金在避險需求推升下近月平均上漲1.17%，而美國正值財報季支撐美股韌性，則挹注美國美元平衡型基金近月平均上漲1.56%，於主要債券及平衡型基金中排名居冠，風險趨避心態使新興市場債及貨幣表現相對受到壓抑，加上受中國恆大債務危機利空拖累，新興市場當地貨幣債券型基金近月平均下跌0.82%，表現落後。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，上半年整體市場表現不錯，特別是在股票市場，整體經濟的表現十分強勁，但預期成長可能將有所放緩，債券市場方面，可以看到近期殖利率有些拉回，觀察近期聯準會官員的談話，預期下半年至明年，債券市場將面對更多的不確定性。考量低收益、整體回報的不確定性，看好擁有多樣特性的混合型資產，這樣的標的可能是股票但具有類似債券的特質，或是債券擁有類似股票的特質，例如可轉換證券就是其中之一，它可以像股票一樣成長，同時提供更高的收益水準，或是浮動利率的銀行貸款，皆有助投組創造更佳的收益表現。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，國際貨幣基金七月初的報告認同沙烏地阿拉伯進行的多項改革，對沙國主權債信釋出很多正面訊息，其實不僅沙國，阿聯等國來自於石油以外的成長成效優異，亦有利於繼續強化波灣國家的主權債信，整體而言，看好波灣國家未來五年經濟和石油以外的成長動能，且如世界盃效益在未來12~18個月顯現(2022年卡達舉行)，這些是已經有很高主權債信評等的波灣主權債能更上層樓的利基。