兆豐銀副總傅瑞媛退休 高層人事再異動

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行副總經理傅瑞媛退休獲准，將於8月9日生效，傅瑞媛過去主管過財富管理與授信業務，在金融圈頗受肯定，且她是未達屆齡65歲就提前申請退休，因此兆豐銀內部盛傳許多金融業都有意請傅瑞媛轉戰投效，職務從董事、董事長、總經理都有。不過，傅瑞媛本人則是一概否認，表示只是單純退休，沒有其他想法。

兆豐銀今年再度組織改造，增設營運管理中心，原主管洗防協理葉念茲日前已調升為代理副總，如今傅瑞媛即將退休，兆豐銀內部也熱議哪位主管可能補其副總遺缺。

據了解，傅瑞媛距離屆齡退休其實還有兩年，她從過去擔任分行經理再拔擢至總行副總，除了熟稔各項業務，對於企金授信與聯貸業務也相當擅長，從前台業務到中後台的授信後管理等均有豐富的營運管理資歷與功力。由於之前兆豐銀也有不少高階主管提早退休，轉戰其他民營金融機構的前例，因此傅瑞媛申請退休也引發關注。

兆豐銀行 退休 兆豐金控

延伸閱讀

司法院人審會「護航」遺珠 她竟嗆台高院長：你哪位？

認「遺珠」未調北高行她辭人審委員 司法院長當場慰留

婦聯會附隨組織案 北高行按部就班照樣開庭

網友爆去做快篩卻被騷擾 輔大醫院：已停止相關業務

相關新聞

存股族看過來！美銀喊中租挑戰265元天價

中租-KY（5871）租賃版圖不斷壯大，是不少存股族的口袋名單，美銀證券指出，中租長期營運穩健，具領先同業的ROE表現，...

李智凱東奧鞍馬奪「銀」 華銀發給60萬元激勵獎金

華南金融集團長期贊助的體操國手「鞍馬王子」李智凱，在全體國人熱切關注下，不負眾望，在8月1日東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀...

疫苗險熱賣 平均每張理賠3.3萬

國內疫情雖然趨緩，但疫苗施打仍持續進行，但國際採購疫苗不足，且民眾擔憂疫苗產生的副作用，讓疫苗險投保熱度持續上升，加上疫...

匯市最前線／外資匯出 台幣轉弱

熱錢賣股撤出，新台幣匯率上周五（30日）貶值2.1分，以27.966元作收，終止連三升，總成交量11.495億美元。央行...

台幣連三升 攀二周高點

外資回頭、股匯雙漲，新台幣對美元匯率昨（29）日升值6分，收在27.945元，連三日升值並創近二周新高，總成交量為14....

期交所 徵八名資訊人員

近年來我國期貨市場持續蓬勃發展，交易量表現亮麗。面對國際競爭，臺灣期貨交易所持續不斷推出多元商品，研發與國際接軌新制度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。