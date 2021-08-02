兆豐銀副總傅瑞媛退休 高層人事再異動

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行副總經理傅瑞媛退休獲准，將於8月9日生效，傅瑞媛過去主管過財富管理與授信業務，在金融圈頗受肯定，且她是未達屆齡65歲就提前申請退休，因此兆豐銀內部盛傳許多金融業都有意請傅瑞媛轉戰投效，職務從董事、董事長、總經理都有。不過，傅瑞媛本人則是一概否認，表示只是單純退休，沒有其他想法。

兆豐銀今年再度組織改造，增設營運管理中心，原主管洗防協理葉念茲日前已調升為代理副總，如今傅瑞媛即將退休，兆豐銀內部也熱議哪位主管可能補其副總遺缺。

據了解，傅瑞媛距離屆齡退休其實還有兩年，她從過去擔任分行經理再拔擢至總行副總，除了熟稔各項業務，對於企金授信與聯貸業務也相當擅長，從前台業務到中後台的授信後管理等均有豐富的營運管理資歷與功力。由於之前兆豐銀也有不少高階主管提早退休，轉戰其他民營金融機構的前例，因此傅瑞媛申請退休也引發關注。