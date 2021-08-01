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鞍馬王子李智凱東奧奪銀 華南金加發60萬元獎金

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
鞍馬王子李智凱奧運勇奪銀牌，華南金將頒予60萬元獎金 。圖/華南金提供
鞍馬王子李智凱奧運勇奪銀牌，華南金將頒予60萬元獎金 。圖/華南金提供

華南金融集團長期贊助的體操國手「鞍馬王子」李智凱，在全體國人熱切關注下，不負眾望，在8月1日東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀牌；此次奪牌創下我國奧運史上男子體操最佳成績，為我國體操寫下歷史新頁。華南金融集團除感與有榮焉，也將加發新台幣60萬元激勵獎金。

華南金表示，體操國手李智凱6歲時因為極佳的柔軟度及身體線條，被啟蒙教練林育信發現，開啟了體操之路。在林教練的指導下，李智凱將「湯瑪士迴旋」套用到鞍馬動作上，不同於過往鞍馬動作較常使用的併腿旋轉 ，改以雙腳打開旋轉，也成為他專有的特色。

從小立志要進奧運殿堂的李智凱，在2016年曾出征里約奧運，因賽前受傷表現未如預期，但他不斷努力精進，2017年在台北世大運鞍馬奪金一戰成名，2018年在雅加達亞運再度拿下男子鞍馬金牌，為我國亞運體操項目史上首金，也成為全球體操界在鞍馬項目首位以「湯瑪士迴旋」做完全套動作的選手。2019年拿玻里世大運，李智凱再度以「湯瑪士迴旋」取得世大運第二面金牌。

華南金自2017年起贊助體操選手及教練的訓練經費、防護津貼、千萬個人傷害保險，並提供專業的信託與理財服務，在重大賽事更祭出激勵獎金 ，讓他們無後顧之憂，往夢想邁進。本次李智凱在鞍馬單項中展現苦練成果，完美呈現「湯瑪士迴旋」，奪下奧運銀牌榮耀，華南金融集團將加發60萬元激勵獎金，董事長張雲鵬也勉勵有志於運動競技的運動員們，以李智凱「秉持初衷、努力不懈」的精神為榜樣，華南金融集團將繼續投注更多心力支持體育活動，讓更多臺灣運動員在國際體壇放光芒，讓世界看見臺灣，也將榮耀帶回臺灣。

李智凱 東京奧運 華南金

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