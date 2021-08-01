存股族看過來！美銀喊中租挑戰265元天價

中租-KY（5871）租賃版圖不斷壯大，是不少存股族的口袋名單，美銀證券指出，中租長期營運穩健，具領先同業的ROE表現，在後疫情時代除了受惠亞洲經濟復甦，更將受益於中國、台灣兩大市場快速成長，堪稱掌握「天時、地利、人和」各種條件完備的成長利基，為此納入研究標的並給予「買進」評級，目標價達265.8元。

中租近年營運水漲船高，股價已大幅超越傳統的金融股，「敢追高」的外資越來越少，但美銀不僅大膽在中租攻頂之際進行初評，還給出市場最高的目標價，看好度溢於言表。30日中租大漲7.5元創231.5元新高。

過去美銀是壽險金控的力挺指標，去年來對國泰金、富邦金兩大金控不離不棄，但不久前考量雙雄已經漲多，同步降評為「中立」，取而代之是喊進中信金、玉山金兩檔銀行股，並把中租納入研究範圍。

美銀表示，中租前景有三大因素不看淡，一是亞洲租賃市場可觀的潛力，二是卓越且持續領先同業的ROE，三是後疫情時代亞洲和全球GDP重返成長，有利中小企業融資。

美銀指出，中租是台灣租賃龍頭，中國大陸也取得領導地位，這兩大市場扮演雙引擎之外，中租版圖還擴及東南亞及美國，擁有超過30年的經營經驗。

其中，中國和台灣的租賃產業雖然都發展相當時間，但滲透率均低於美國，目前台灣滲透率約11%，中國更只有8%，美國等西方國家達到22-36%。中國和台灣市場成長中，若以每年提升0.5個百分點推估，中租兩市場的潛在規模成長率有3%、6%；因疫情衝擊融資需求下滑，未來兩年的增速可能更快。

美銀表示，過去五年或十年為觀察，中租中國和台灣的複合成長率達8%、4%，代表兩大事業體每年以12%、10%的速度擴張，成長性驚人。而中租也保持良好的ROE趨勢，未來三年可望持續達20-22%。

另一方面，全球經濟復甦有利中小企業融資，美銀表示，通常景氣復甦階段，中小企業獲利比較好，也更有意願融資，趨勢有利中租。

2019-2020年中租獲利成長幅度9-16%不等，美銀推估，今、明、後年成長速度加快到21-22%，每股純益（EPS）挑戰14.7元、17.7元、21元，2.9倍股淨比推算的目標價265.8元。