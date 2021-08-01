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圖輯／翻滾吧男孩李智凱+教練林育信 這一抱成就15年夢想

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李智凱東奧鞍馬奪「銀」 華銀發給60萬元激勵獎金

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
華南金融集團長期贊助的體操國手李智凱，不負眾望在東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀牌，創下我國奧運史上男子體操最佳成績。圖／華南金控提供
華南金融集團長期贊助的體操國手李智凱，不負眾望在東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀牌，創下我國奧運史上男子體操最佳成績。圖／華南金控提供

華南金融集團長期贊助的體操國手「鞍馬王子」李智凱，在全體國人熱切關注下，不負眾望，在8月1日東京奧運男子鞍馬決賽中奪得銀牌！此次奪牌創下我國奧運史上男子體操最佳成績，為我國體操寫下歷史新頁。華南金融（2880）集團除感與有榮焉，也將加發新台幣60萬元激勵獎金。

體操國手李智凱6歲時因為極佳的柔軟度及身體線條，被啟蒙教練林育信發現，開啟了體操之路。在林教練的指導下，李智凱將「湯瑪士迴旋」套用到鞍馬動作上，不同於過往鞍馬動作較常使用的併腿旋轉，改以雙腳打開旋轉，也成為他專有的特色。

從小立志要進奧運殿堂的李智凱，在2016年曾出征里約奧運，因賽前受傷表現未如預期，但他不斷努力精進，2017年在臺北世大運鞍馬奪金一戰成名，2018年在雅加達亞運再度拿下男子鞍馬金牌，為我國亞運體操項目史上首金，也成為全球體操界在鞍馬項目首位以「湯瑪士迴旋」做完全套動作的選手。2019年拿玻里世大運，李智凱再度以「湯瑪士迴旋」取得世大運第二面金牌。

華南金融集團自2017年起贊助體操選手及教練的訓練經費、防護津貼、千萬個人傷害保險，並提供專業的信託與理財服務，在重大賽事更祭出激勵獎金，讓他們無後顧之憂，往夢想邁進。本次李智凱在鞍馬單項中展現苦練成果，完美呈現「湯瑪士迴旋」，奪下奧運銀牌榮耀，華南金融集團將加發60萬元激勵獎金，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬也勉勵有志於運動競技的運動員們，以李智凱「秉持初衷、努力不懈」的精神為榜樣，華南金融集團將繼續投注更多心力支持體育活動，讓更多台灣運動員在國際體壇放光芒，讓世界看見台灣，也將榮耀帶回台灣。

李智凱 東京奧運 華南金控

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