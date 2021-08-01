「麟洋配」奧運奪金 土銀小編忍淚報喜:從沒這麼熱鬧過

2020東京奧運再傳捷報，土地銀行羽球隊員李洋、王齊麟，黃金雙打「麟洋配」搶下一面奧運金牌，舉國歡騰，土地銀行小編31日晚間在粉絲團上報喜時引發廣大迴響，至少吸引超過2.2萬個讚、874則留言與573次分享，土銀粉絲團小編俏皮留言說：「從來沒有這麼熱鬧過…小編我想哭不敢哭，因為這種相處，就是我一直夢寐以求的幸福。」

土地銀行在31日晚間9點半於土銀粉絲團上貼文表示：「金牌了，我們土銀的麟洋為國爭光，實至名歸拿下奧運金牌，是台灣羽球首次的金牌，謝謝麟洋、台灣之光。」

此篇貼文引發球迷廣大迴響，網友紛紛留言說：「土銀趕快公開上市啦，相信很多人願意當股東」、「土地銀行小編今晚出頭天了、公司要發獎金給小編才對啊」，也有球迷跪求土銀「拜託，請推出麟洋聯名卡」、「小編麻煩跟行銷部說準備出 紀念幣/麟洋信用卡套組/特仕版封面存摺 我們馬上買到爆信用卡辦爆」。

土銀小編也不忘在留言裡提及，土銀平日沒有大肆宣傳，但其實一直低調為國家培育體育人才，「土地銀行與雲林縣西螺國中、桃園市立光明國中、新北市能仁家商、臺南市大灣高中、國立清華大學、臺北市立大學等6所學校及新北市三重高中、臺南市善化高中、彰化縣大慶商工等3所學校，簽署羽、網球建教合作學校，培育優秀青少年羽、網球選手不遺餘力」，所以除了羽球，土銀也默默培育著國內的網球選手呢！