快訊

豪雨下不停！ 高雄、台南宣布明停班停課

羽球／直落2退大陸高塔 麟洋配贏下台灣史上奧運第7金

土銀羽球「黃金男雙」王齊麟/李洋獲東京奧運男雙金牌

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

土地銀行羽球選手「黃金男雙」王齊麟、李洋今（31日）東京奧運羽球項目金牌爭奪戰中以「齊心協力，洋名國際」決心，展現最佳合拍默契，面對中國李俊慧/劉雨辰組合，以21：18、21：12，順利為中華隊再添一面金牌，這也是「麟、洋配」繼今年1月在泰國連續取得BWF舉辦的三場賽事冠軍後，再次為台灣羽球創下奧運男雙空前最佳紀錄，讓台灣羽球在世界舞台上發光發熱，為國爭光。

土地銀行表示，成立羽球隊到這個月剛好屆滿45年，默默付出培育球員，支助球員除訓練外，還包含生活起居照料、出國比賽經費、課業輔導、銀行業務專業訓練等。

目前土地銀行正式球員(行員)14人，預備隊員培訓有34人，預備隊員是與國中、高中、大學建教合作，每年提供訓練經費給學校，隊員每月發給營養費，從基層開始培育球員，一代傳一代，生生不息，目前這些球員在中等學校運動會或甲組排名賽中大放異彩，成績優越。

土地銀行善盡社會責任，從歷任董事長及總經理全力支持球隊，珍惜球員，現任的謝董事長及何總經理，更甚以往，對球隊照顧更無微不至，本次東京奧運獲得空前佳績，為國爭光，是國家驕傲更是榮耀，本行對於麟洋兩位球員將給予記功、升等及獎金獎勵，以表揚他們的功績。誠如麟洋兩位球員所說:「我來自台灣，我來自土地銀行」，土地銀行也以他們為驕傲。

東京奧運 土地銀行 羽球

延伸閱讀

羽球／台灣羽壇的天作之合 只用2年攀上體壇最高峰

東京奧運／台灣羽球奧運史上首面金牌！「麟洋配」李洋、王齊麟國中目標就是奧運

羽球／「麟洋配」男雙橫掃中國組合 贏下台灣史上奧運第7金

羽球／被台灣粉絲「麟洋配」打敗 印尼組合：我自己沒打好

相關新聞

土銀羽球「黃金男雙」王齊麟/李洋獲東京奧運男雙金牌

土地銀行羽球選手「黃金男雙」王齊麟、李洋今（31日）東京奧運羽球項目金牌爭奪戰中以「齊心協力，洋名國際」決心，展現最佳合...

疫情重燃添變數 國銀新南向授信減少

Delta變種病毒肆虐東南亞，許多國家又再度封城、關閉工廠，台商供應鏈重組步伐拖慢，連帶衝擊台資銀行的授信業務。據金管會...

台幣翻貶 8月盯三變數

熱錢賣股撤出，新台幣匯率昨（30）日貶值2.1分，以27.966元作收，終止連三升，總成交量11.495億美元。中央銀行...

聯卡中心紓困店家 不縮手

疫情三級警戒本周降級，聯合信用卡處理中心除了針對特約商店紓困至年底不變外，為了減輕中小商家、市場攤商等相對弱勢族群的負擔...

國銀前進越南設點 頻卡關

越南是台商重鎮，台灣更已躍居越南第五大貿易夥伴，經貿往來日益頻繁，但國銀想要在越南設立分行卻頻頻遇到卡關。據金管會統計，...

全球人壽 將試辦遠距投保

全球人壽29日獲金管會保險局核准遠距投保試辦作業，將打造「一刷二錄三簽」三易遠距投保服務，提供客戶後疫情時期「遠距投保」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。