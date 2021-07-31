土銀羽球「黃金男雙」王齊麟/李洋獲東京奧運男雙金牌

土地銀行羽球選手「黃金男雙」王齊麟、李洋今（31日）東京奧運羽球項目金牌爭奪戰中以「齊心協力，洋名國際」決心，展現最佳合拍默契，面對中國李俊慧/劉雨辰組合，以21：18、21：12，順利為中華隊再添一面金牌，這也是「麟、洋配」繼今年1月在泰國連續取得BWF舉辦的三場賽事冠軍後，再次為台灣羽球創下奧運男雙空前最佳紀錄，讓台灣羽球在世界舞台上發光發熱，為國爭光。

土地銀行表示，成立羽球隊到這個月剛好屆滿45年，默默付出培育球員，支助球員除訓練外，還包含生活起居照料、出國比賽經費、課業輔導、銀行業務專業訓練等。

目前土地銀行正式球員(行員)14人，預備隊員培訓有34人，預備隊員是與國中、高中、大學建教合作，每年提供訓練經費給學校，隊員每月發給營養費，從基層開始培育球員，一代傳一代，生生不息，目前這些球員在中等學校運動會或甲組排名賽中大放異彩，成績優越。

土地銀行善盡社會責任，從歷任董事長及總經理全力支持球隊，珍惜球員，現任的謝董事長及何總經理，更甚以往，對球隊照顧更無微不至，本次東京奧運獲得空前佳績，為國爭光，是國家驕傲更是榮耀，本行對於麟洋兩位球員將給予記功、升等及獎金獎勵，以表揚他們的功績。誠如麟洋兩位球員所說:「我來自台灣，我來自土地銀行」，土地銀行也以他們為驕傲。