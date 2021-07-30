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林昀儒加薪了！合庫加碼營養費5萬、總獎金近150萬元

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
東京奧運桌球男單銅牌戰，台灣桌球小將林昀儒3：4敗給德國好手奧恰洛夫。特派記者余承翰／東京攝影
東京奧運桌球男單銅牌戰，台灣桌球小將林昀儒3：4敗給德國好手奧恰洛夫。特派記者余承翰／東京攝影

合庫銀行桌球選手林昀儒代表國家在30日東京奧運桌球銅牌戰中，高超球技、沉穩表現，深深吸引全球目光，即便未能替我國奪下銅牌，但仍追平奧運桌球男子單打史上的最佳成績，並以19歲黑馬之姿展現了令敵手敬畏的靈活刁鑽，深獲球迷讚嘆，未來無可限量！

合庫董事長雷仲達今（30）日表示，此次東京奧運合庫的國手們均獲得很好的成績，讓國際看到台灣的軟實力，這不僅是國家的驕傲，更是合庫的榮耀，不論如何，合庫永遠是選手們的後盾，為嘉勉自家選手優異的表現，提供奧運獎金、記功獎勵及晉升一職等並加薪，以林昀儒來說可每月再就薪資津貼中之營養費加碼5萬元，為期2年，總獎金近150萬元。

林昀儒從國小就簽約為合庫桌球隊預備隊員，後續在合庫建教合作的麗山國中就學時，就由合庫教練提供指導，且他從小展現優異球感的天賦，首次入選成人國手時，就打進2016年世界團體錦標賽代表隊，被外界稱為桌球神童，更多次代表台灣參加國際賽事，18歲時桌球生涯也來到另一個高峰，在參加馬來西亞T2鑽石聯賽奪得冠軍，擊敗日本桌球名將水谷隼，還贏過里約奧運單打金牌的前世界球王馬龍及世界排名第一的樊振東兩位中國選手。

合庫從球員青少年時期就發掘體壇新秀，向下扎根支持台灣體育發展，身為合庫正職球員也是合庫銀行的行員，享有正式行員的薪資、年終獎金、紅利、行員福利，及球員營養金、成績優異特別獎金等，擔任球員這段時期的年資也併入員工年資計算，所有的福利全面比照一般行員，球員運動生涯退役後可轉任教練、顧問職或銀行行員，成為球員強而有力的夢想後盾，讓球員無後顧之憂，全心全力在訓練場上發揮，而球員亦可以逐步實現自己的夢想閃耀國際體壇。

本次參與東京奧運的合庫教練、選手共有10位之多，由合庫教練團羽球隊教練蔡佳欣帶領「世界球后」戴資穎，以及「臺灣一哥」周天成、王子維，桌球隊教練許榮展、蔣澎龍帶領桌球名將莊智淵、陳建安以及「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜參賽，個個都有精彩表現，後續賽程仍有中華隊羽球及桌球團體組爭奪戰，合庫邀請全體國人繼續全力為台灣國手加油，期許他們再創佳績！

合庫 東京奧運 國手 林昀儒

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