規畫退休理財 要先了解合理報酬率

國人平均壽命越來越長，提早退休意願越來越高，退休準備成了人生中相當重要的一場馬拉松，不僅考驗個人的理財能力，也考驗投資毅力。「鉅亨買基金」認為，想要長期累積退休財富，不僅要提前準備，也應選對工具、用對方法。建議投資人第一件事是先了解合理報酬率，選對具有合理報酬率的理財工具，可避免落入受騙的風險，接著再採取單筆加定期定額的投資機制，在退休準備的漫長過程中，更能穩健並有效率地創造足夠的財富。

至於多少是合理報酬率？「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，1991年以來，若投資人於任何一個月進場並持有該資產滿一年，風險最低的美元優質債券平均報酬率是5.6%，已開發國家股票與新興市場債券則分別為9.8%與10.2%。因此估算合理的報酬率應該落在5%至10%之間，但若考慮近期無風險利率的下行，預估未來合理報酬率應該介於4%至8%之間。任何保證每年投資報酬率在10%以上的投資工具，都極有可能伴隨更大的投資風險，甚至有可能是龐式騙局，投資人更需提防。

4%到8%的報酬率到底能累積多少財富？假設投資人單筆投資100萬元且平均報酬率為6%，10年後，累積財富變成178萬元，30與40年後變成572萬與1024萬元；若平均報酬率升高至8%，30年與40年後累積財富更高達1000萬與2159萬元。如果無法一口氣拿出100萬元，透過定期定額也有同樣顯著的效果。假設投資人每月定期定額扣款1萬元，在平均報酬率6%的情形下，30與40年後的累積財富分別為975萬與1908萬元；若平均報酬率升高至8%，30與40年後的累積財富進一步增加至1409與3221萬元，充分發揮小兵立大功的效果。

目前市面上的退休理財產品多以定期定額方式進行投資，張榮仁認為，累積退休財富更好的方式是採單筆加定期定額雙管齊下的投資策略，財富累積的效率會更高。目前市場充滿不確定性，投資人除了可透過股債均衡配置的資產組合來分散風險之外，若再透過單筆加定期定額的投資機制，長期複利下來，財富累積的速度不僅加快，效果會更驚人。投資人只要趁早開始定期定額，手上有多餘資金就以單筆投入，準備退休並非難事。