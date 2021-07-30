快訊

第二劑預約掀恐慌 不讓長者成疫苗孤兒各地再度「逆時中」

末代指考戰士辛苦了！大考中心公布7科解答 8/16日寄發成績單、31日放榜

規畫退休理財 要先了解合理報酬率

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
不同投資方式的財富累積狀況。圖／鉅亨買基金提供
不同投資方式的財富累積狀況。圖／鉅亨買基金提供

國人平均壽命越來越長，提早退休意願越來越高，退休準備成了人生中相當重要的一場馬拉松，不僅考驗個人的理財能力，也考驗投資毅力。「鉅亨買基金」認為，想要長期累積退休財富，不僅要提前準備，也應選對工具、用對方法。建議投資人第一件事是先了解合理報酬率，選對具有合理報酬率的理財工具，可避免落入受騙的風險，接著再採取單筆加定期定額的投資機制，在退休準備的漫長過程中，更能穩健並有效率地創造足夠的財富。

至於多少是合理報酬率？「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，1991年以來，若投資人於任何一個月進場並持有該資產滿一年，風險最低的美元優質債券平均報酬率是5.6%，已開發國家股票與新興市場債券則分別為9.8%與10.2%。因此估算合理的報酬率應該落在5%至10%之間，但若考慮近期無風險利率的下行，預估未來合理報酬率應該介於4%至8%之間。任何保證每年投資報酬率在10%以上的投資工具，都極有可能伴隨更大的投資風險，甚至有可能是龐式騙局，投資人更需提防。

4%到8%的報酬率到底能累積多少財富？假設投資人單筆投資100萬元且平均報酬率為6%，10年後，累積財富變成178萬元，30與40年後變成572萬與1024萬元；若平均報酬率升高至8%，30年與40年後累積財富更高達1000萬與2159萬元。如果無法一口氣拿出100萬元，透過定期定額也有同樣顯著的效果。假設投資人每月定期定額扣款1萬元，在平均報酬率6%的情形下，30與40年後的累積財富分別為975萬與1908萬元；若平均報酬率升高至8%，30與40年後的累積財富進一步增加至1409與3221萬元，充分發揮小兵立大功的效果。

目前市面上的退休理財產品多以定期定額方式進行投資，張榮仁認為，累積退休財富更好的方式是採單筆加定期定額雙管齊下的投資策略，財富累積的效率會更高。目前市場充滿不確定性，投資人除了可透過股債均衡配置的資產組合來分散風險之外，若再透過單筆加定期定額的投資機制，長期複利下來，財富累積的速度不僅加快，效果會更驚人。投資人只要趁早開始定期定額，手上有多餘資金就以單筆投入，準備退休並非難事。

退休

延伸閱讀

遠銀攜手元智、成大 推大數據菜巿場投資法

鴻海發行海外無擔保轉換公司債 訂價台幣163.17元

甜心鮪魚揮別月光 傻瓜理財法買房

唐慧琳胰癌早逝 醫師：高危險群可這樣揪出早期病變

相關新聞

新南向添「澳」援 北富銀雪梨辦事處開業

為拓展亞太地區金融服務網絡，台北富邦銀行於去年4月獲金管會核准後，今（30）日正式在澳洲全新開設雪梨辦事處，目前包含雪梨...

規畫退休理財 要先了解合理報酬率

國人平均壽命越來越長，提早退休意願越來越高，退休準備成了人生中相當重要的一場馬拉松，不僅考驗個人的理財能力，也考驗投資毅...

中信LINE Pay卡破400萬張 全台發卡量最高聯名卡

中信銀2017年與LINE Pay合作推出LINE Pay聯名卡，截至今年6月底發卡量正式突破400萬張，成為目前全台發...

國銀前進越南設點路漫漫 中信銀苦等16年

越南為國銀新南向重鎮，在當地有高達58個據點，不過，目前仍在等待越南主管機關點頭核准的銀行就有11家、合計14個據點，卡...

股匯脫鉤 新台幣午盤升1.9分暫收27.926元

新台幣今（30）日午盤暫收27.926元兌1美元，升值1.9分，成交金額4.47億美元；台股早盤開小紅後翻黑，新台幣由貶...

富邦期貨：台股追高量能出現 有望延續短期上行趨勢

美國第2季GDP成長表現不及市場預期，市場預期聯準會將延續寬鬆政策，加上在射頻元件、車用半導體元件需求強勁下，帶動高通第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。