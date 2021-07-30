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中信LINE Pay卡破400萬張 全台發卡量最高聯名卡

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
中信LINE Pay卡截至今年6月底發卡量正式突破400萬張。圖／中信銀提供
中信LINE Pay卡截至今年6月底發卡量正式突破400萬張。圖／中信銀提供

中信銀2017年與LINE Pay合作推出LINE Pay聯名卡，截至今年6月底發卡量正式突破400萬張，成為目前全台發卡量最高的聯名卡，遙遙領先國泰世華銀的COSTCO聯名卡。

綜觀國內前幾名的發卡銀行，旗下都有一張百萬聯名卡，中信銀LINE Pay聯名卡發行超過400萬張，國泰世華銀的COSTCO聯名卡緊追在後，發行超過200萬張，玉山銀行的家樂福聯名卡發行超過150萬張，台新銀的新光三越聯名卡發行也超過120萬張。

中信銀表示，LINE Pay卡2017年推出後，讓卡友在全台指定線上線下通路消費享優惠，LINE POINTS更可即時折抵消費，折抵無上限，打造出的LINE POINTS點數生態圈深獲卡友喜愛。至今年6月底，LINE Pay卡發卡正式突破400萬，回饋卡友的LINE POINTS點數4年累計近130億點。

中信銀分析內部資料，發現近9成的LINE Pay卡卡友會使用LINE Pay進行付款，且LINE Pay卡卡友平均每月消費金額與刷卡次數較其他中信卡友高出3成，說明卡友忠誠度與行動支付接受度皆高。

中信銀也表示，將推出「歡慶400萬卡」活動，8月1日起至8月31日止，卡友持LINE Pay卡以LINE Pay支付，最高可享LINE POINTS 6%點數回饋，活動期間內新戶申辦LINE Pay信用卡，刷卡滿額可享新卡新戶禮最高三重送，包含刷卡金、LINE官方授權行李箱及LINE POINTS等好禮。

LINE LINE Pay 中信銀

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