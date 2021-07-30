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富邦金：即日起配發家用快篩試劑予雙北以外據點

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

富邦金控（2881）於6月初超前部署設立「富邦篩檢站」成效良好，今（30）日宣布即日起將配發家用快篩試劑予雙北以外地區各營業據點，充分提升對第一線同仁之健康照護，打造全方位的職場防疫安全網。此外，疫情警戒調降至第二級後，持續實施六個梯次分流上下班、訪客限定使用專用訪客區等防疫措施，確保各項營運及客戶服務持續不中斷。

富邦金控自6月7日率企業之先設立「富邦篩檢站」，並陸續與輔大醫院、台大醫院、內湖三總等大型醫療院所合作「富邦快速PCR檢測通道」，最快40分鐘即可確認PCR檢驗結果，透過快速及精準執行相應之後續處置措施，免於同仁前往醫院或社區篩檢站，有效精進富邦篩檢站之篩檢規格與效率，並確保篩檢量能充足無虞，持續作為企業精準防疫之表率。

富邦金今日表示，全國疫情警戒調降至第二級後，考量社區內之人員流動及互動提高，潛在或零星群聚感染風險亦將隨之增加，富邦金控雙北以外地區各營業據點較為分散，為加強對第一線同仁之健康照護，凡營業單位位於熱區、同仁有接觸疑慮或群聚感染疑慮，及確診者曾造訪營業單位等情況，富邦金控將透過各子公司防疫小組統一配發家用快篩試劑。若同仁快篩結果為陰性，將請同仁持續自我健康監測，若同仁快篩結果為陽性，則需儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測。

此外，富邦金控因應疫情變化滾動式調整營運持續方案，除了設立富邦篩檢站、提供第一線同仁家用快篩試劑之外，疫情警戒調降至第二級後，持續實施六個梯次分流上下班、訪客限定使用專用訪客區等防疫措施，執行高規格企業防疫機制，進一步保障同仁健康與提升營業場所安全，並確保各項營運及客戶服務持續不中斷。

富邦金控 疫情

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