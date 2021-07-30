要爭新光三越董事長？吳東進：那是誤傳

新光三越董事、新光金控創辦人吳東進，今（30）日向日方三越伊勢丹和吳昕陽三兄弟喊話，並提兩大訴求，一是期望儘快加速IPO，並有具體時程，再來是日本人擔任董事長快一年，卻原地踏步，溝通也需要翻譯，不利IPO，希望未來由台灣人擔任董事長。

吳東進說，外界說他要爭董事長，「那是誤傳」，誰票多就由誰來當選。

他說，2019年7月改選董事長時，他提名前新光三越董事長吳東興大兒子吳昕達，續任總經理，但日方三越伊勢丹控股會長赤松憲提名吳昕陽，後來由他擔任總座之位；去年8月吳東興過世，9月吳東進提名吳昕達擔任董事長，但最後是由日方擔任。

吳東進說，老董事長吳東興在世時，希望能快點IPO，沒想到過世後就風雲變色，尤其日本人當董事長快一年，卻什麼都不做，只是原地踏步。去年12月公司曾希望推動公司上市案，今年就被耽擱了。

29日新光三越股東會，他問吳東興三子、新光三越行政本部長副總吳昕昌IPO時程，何時開臨時股東會，吳昕昌表示，一切照著時程走，但吳東進認為，對方並沒給明確答案。

另外，日本人擔任董事長，他認為，無論是開股東會或是未來要跟證交所申請上市，日本人都需要翻譯，溝通時間是台灣人的兩倍；而且，要在大陸做商場，日本人跟大陸人未必能好好溝通，董事長應該由台灣人來擔任才合適。