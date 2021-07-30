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吳東進引用「三馬吃草」 籲新光三越吳家兄弟勿引狼入室

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新光金控創辦人吳東進。本報資料照片
新光金控創辦人吳東進。本報資料照片

新光金控（2888）創辦人吳東進今（30）日中午率新光三越百貨股東暨新光金控集團高階主管怒批新光三越百貨董事長村上英之，並引用「三馬吃草」的歷史故事，提醒新光三越百貨副董事長吳昕陽兄弟，不要引狼入室，新光三越經營權最後被日本人吃掉。

「三馬吃草」指三國時期的曹魏政權，當家者曹操、曹丕、曹睿，與權臣司馬懿、司馬昭、司馬炎的故事，曹魏原本防範司馬家，但後代卻喪失政權，曹魏最終被司馬家的西晉取代。

吳東進表示，新光三越百貨昨天股東會，他與多位新光三越百貨股東被當成市場派處理，很痛心，他呼籲新光三越百貨應該加速IPO腳步，而且，應該由台灣人當董事長。

另外，新光三越百貨投資大陸的不動產，每年虧人民幣５億元，也應該儘速處理大陸的資產。

吳東進表示，外界都以為他要搶新光三越百貨的經營權，然而實情為，2019年7月4日新光三越百貨董事會，三年一次改選董事長，時任新光三越百貨董事長吳東興還沒過世，新光三越百貨的日方股東、三越伊勢丹的會長赤松憲提名吳昕陽當新光三越百貨總經理，吳東進則是提名吳昕達續任總經理。

2020年9月22日，新光三越百貨因為吳東興過世，舉行董事會補選董事長，當時台新金控（2887）董事長吳東亮提名村上英之擔任董事長，赤松憲附議，吳東進則提名吳昕達擔任董事長。

新光三越 股東會 新光金控

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