中信銀越南分行申設卡關 11家國銀還在排隊

越南是台商重鎮，台灣更已躍居越南第五大貿易夥伴，經貿往來日益頻繁，但國銀想要在越南設立分行卻頻頻遇到卡關。據金管會統計，截至目前為止，我國仍有11家銀行申設14個越南據點、尚未獲得當地主管機關核准；其中中信銀行的河內分行已「苦守寒窯」16年之久，遲遲等不到核准函。

台灣越南經貿往來日益頻繁，尤其是台商近來頻頻到越南設廠，國銀希望到越南當地多開設分行以服務台商，不過目前越南僅國泰世華銀與越南工商銀行，合資設立世越銀行，是國銀唯一在越南的子行，合計有12家國銀共設立58個據點。

金管會銀行局副局長林志吉表示，本國銀行目前在新南向國家共設有233個分支機構；其中，據點數目最多前五大國家依序為越南58個、柬埔寨54個、菲律賓34個、印尼17個及緬甸15個。

林志吉說，越南跟柬埔寨據點數比較多，都是因為當地有子行的關係。國泰世華銀行2013年買下100％股權的柬埔寨子銀行SBC Bank，玉山銀同樣2013年投資柬埔寨聯合商業銀行七成股權，亦有子行。

同時金管會亦公布，台資銀行2020年全年共申設「新南向國家」8個分支機構；至於2021年上半年也新增2個分機機構，分別為華南銀申設「印尼雅加達辦事處」、台中銀「越南胡志明辦事處」。

不過很明顯越南還是台資銀行的最愛，據金管會提供數字顯示，截至目前為止，共有11家台資銀行、申設14家分支據點已獲金管會核准，但還沒拿到越南當地主管機關核准函；其中，有4家銀行申設5個分行等待時間超過13、14年以上，包括：「國泰世華」申設的河內分行及胡志明市分行 ，「台銀」、「彰銀」及「中信銀」都是申請河內分行，至今還沒有著落。

尤其，卡關最久是中信銀的河內分行，打從2005年7月4日就獲得我方金管會同意，但經過漫長16年中信銀還在等待核准。林志吉說，越南主管機關曾有一度要求補件，但後來仍沒有結果。

林志吉也直言，過去台資銀行都集中到越南河內（首都）或胡志明市（第一大商業城市）申設皆行，才會有這樣排隊情況；過去也有國銀把分支據點設到越南郊區，就順利拿到核准例子，但這部分還是尊重國銀的經營布局考量。

所謂新南向18國家，包括「東南亞10國」、「南亞6國」及「紐澳2國」，不過，台資銀行實際只有布局其中的11國，另有其它7國並未設置分支據點，包括尼泊爾、孟加拉、不丹、斯里蘭卡、巴基斯坦、汶萊及紐西蘭等在內。