2021櫃買永續升級線上論壇 8月底登場

櫃買中心6月發布「臺灣上櫃永續指數」(TIP TPEx ESG Index)後，將緊接再舉辦「2021櫃買永續升級線上論壇」。櫃買中心表示，「2021櫃買永續升級線上論壇」將於8月31日及9月1日接連兩天舉行，希望藉由業界人士的共同參與，深耕櫃買市場永續發展的機會與潛力。

8月31日第一場次論壇以「解碼中小型企業永續DNA」為主軸，邀請金管會副主委邱淑貞闡述我國永續金融發展規劃藍圖；再由安侯永續發展顧問公司(KPMG)董事總經理黃正忠專題演講，對企業在最新的永續政策藍圖下，如何及早安排及因應提出具體的建議；「關鍵與談」時段邀請到陽明交通大學教授葉銀華擔任主持人，與談人包括中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立、穩懋半導體董事長陳進財及崑鼎投資控股公司董事長廖俊喆等不同背景專家及企業領導人，共同探討分享中小型企業在永續發展上值得思考的觀點與實務經驗。

9月1日第二場次論壇主題則定位為「永續投資全面啟動」，邀請投信投顧公會理事長張錫擔任專題演講主講人，剖析現階段永續元素融入投資組合的現況及應用；「關鍵與談」時段特別邀請中華經濟研究院院長張傳章擔任主持人，同時邀請到施羅德證券投信董事長巫慧燕、國泰金控投資長程淑芬、臺灣指數公司副總經理陳文練及MSCI執行董事陳彥霓等多元領域投資專家共同與談，抽絲剝繭解析永續投資的內涵與精髓。

櫃買中心表示，此次論壇安排的專題演講與座談主題不但切中當前永續發展趨勢，尤其特別聚焦於櫃買企業，將有助於開展中小型企業永續議題新思維。