遠傳電信攜手台新與中信 擴大金融服務版圖

遠傳電信（4904）攜手銀行夥伴，讓電信金融服務版圖再擴大！繼今年1月成為全台首家開放銀行第二階段上線服務的第三方業者(TSP)後，《遠傳friDay理財+》今(30)日宣布，攜手台新國際商業銀行及中國信託商業銀行，擴大開放銀行帳務整合的金融新服務。即日起，消費者可於《遠傳friDay理財+》APP上綁定台新Richart數位銀行帳戶，連結信用卡及帳戶資料；預計8月中旬，將可再加入中國信託網路銀行帳戶，透過授權連結信用卡資料，協助用戶可在一個APP中整合多家銀行信用卡資訊，還可設定繳費提醒，即使防疫不出門，控制收支也能精準到位！只要透過《遠傳friDay理財+》就能整合多家銀行資訊，讓生活理財效率再加倍。

《遠傳friDay理財+》專注生活理財 成為最大民營開放銀行平台

遠傳積極配合金管會開放金融政策，是全台首家、也是最大的開放銀行第三方服務(TSP)民營業者，透過開發《遠傳friDay理財+》產品，提供銀行帳務整合、生活繳費、利率查詢、存錢以及理財學習等服務。自新冠疫情以來，《遠傳friDay理財+》瞭解民眾對於無接觸的生活理財需求更為迫切，也加快電信與金融跨界合作的腳步。

遠傳自去年12月率先於《遠傳friDay理財+》提供遠東商銀Bankee數位帳戶整合服務，消費者可直接在線上完成銀行授權，進行收支管理及預算分配。遠傳此次再獲金管會同意，與中信銀及台新銀行兩家大行合作，可望將觸角延伸至700多萬中信卡及500多萬台新卡戶，提供多元的生活理財服務。

《遠傳friDay理財+》提供個人化帳務整合資訊 安全又便利

根據2021年第二季金管會公開資訊，在台灣已有近832萬個數位銀行帳戶以及5,129萬張流通信用卡，若以內政部統計2021年6月成年人口1,943萬人計算，平均每2.5人就有1個數位銀行帳戶、每1人就有2.6張信用卡。在金融資訊爆炸時代，過往消費者為了解資產狀況或查詢帳單費用，往往需要反覆開啟多個銀行網站或切換多個APP才能完成，既耗時又費力。

現在透過開放銀行數位金融科技，就能在《遠傳friDay理財+》APP連結多家指定銀行，在單一APP內同時查閱、檢視名下的銀行存款帳戶與信用卡帳單（諸如本期或前三期的信用卡帳單查詢、信用卡上期應繳、上期已繳、帳務調整及退款等資訊），同時透過友善易懂的操作介面化，輕鬆管理自己的資產，還能獲得個人化推薦的金融商品與專屬優惠。此次新增中信銀及台新銀行兩大銀行，預計今年第三季將再開通第一銀行及元大銀行的帳務整合服務，遠傳攜手志同道合的夥伴，包括正與多家公股或民營金控、銀行洽談合作，持續提供兼具安全與便利的金融服務。

《遠傳friDay理財+》一站式金融＋繳費服務 防疫作戰神隊友