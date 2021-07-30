遠銀攜手元智、成大 推大數據菜巿場投資法

投資理財是一種生活態度，理財的目的是擁有財務自由，根據銀行統計，只有一成不到的客戶有機會享受到銀行理財顧問的服務，而其他九成客群，多是資產尚未達到門檻，或是尚未與銀行建立深度的往來關係的自主投資客群。這群渴望投資理財的自主投資客群面對龐大雜亂或片段的投資參考訊息，通常會有無所適從的感覺。

遠東商銀（2845）積極發展智能金融服務，聯手元智大學、成功大學研發設計了AI智能RM（Relationship Manager），是台灣第一個將自然語言處理及情感分析技術，應用在基金投資之案例，技術彙整大量財經新聞、媒體報導等網路大數據，並為客戶轉換成簡單易懂之投資訊息，利用專利人工智慧演算法篩選同一類基金市場中表現較佳基金，提供客戶在線上自主投資時，輔助決策之參考資訊，俗稱「大數據菜巿場投資法」，為業界獨家之創新技術，已獲三項專利、四個國內外獎項之肯定。

遠東商銀表示，AI智能RM具備兩個特色，第一「秒懂市場」：運用元智大學獲獎的專利AI語意分析技術，收集各大網路新聞媒體的財經新聞並判斷其內容語意的正負向，彙集成14個基金投資市場分類的「投資溫度」，客戶可以在幾秒內得知14個市場的樂觀程度。

第二「長效穩健」：在投資標的配置上，遠東商銀不樂見非理性的短線操作，AI智能RM更強調找出長期績效表現較好的標的，因此投入超過15年 、數千檔基金的資料，經由成大財經所提供的演算法找出同類型中績效表現佳的基金，給予1至5隻「牛」的評等，牛在股市代表多頭上漲，基金評等「牛」隻愈多表示該基金中長期表現愈好，而市場有劇烈變化時，AI智能RM也會提醒客戶留意相關標的。

AI智能RM，現階段是蒐集投資理財市場大數據，提供直觀易理解的精粹簡化資訊，遠東商銀客戶與一般民眾皆可至遠東商銀官網搶先體驗此創新服務，期盼貼心的投資理財服務更加普及，讓每一位客戶都能感受到投資有溫度，理財不費心。未來會持續了解客戶習慣，並透過AI智能模型來發掘客戶需求，提供適合的理財商品與金融服務。