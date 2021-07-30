期交所招募資訊人員8名

我國期貨市場持續蓬勃發展，交易量表現亮麗。面對國際競爭，臺灣期交所持續不斷推出多元商品，研發與國際接軌新制度，提升資訊系統安全與效能。為加速推動國內店頭衍生性商品集中結算系統建置，期交所自今（2021）年7月30日起啟動新進人員招募作業，積極延攬優秀人才。

期交所這次共招募8名，以資訊專業人才為主要對象，包括JAVA程式開發維護人員7名及主機操作人員1名，歡迎相關領域菁英踴躍報考，報考資格條件，請參閱甄試簡章。

期交所這次新進人員招募委由中華民國證券暨期貨市場發展基金會辦理第一階段筆試作業，報名期間自年7月30日(星期五)起至8月18日(星期三)止，一律於證基會網站採「線上報名」。筆試測驗日期訂於8月28日(星期六)舉行。詳細資訊可至期交所(http://www.taifex.com.tw)或證基會網站（http://www.sfi.org.tw）查詢或電洽02-2357-4363證基會測驗中心林先生。