第一金證券成小兆豐? 董座陳致全昔愛將投效任新總座

第一金控（2892）旗下第一金證券總經理異動，由兆豐金控（2886）旗下兆豐期貨總經理李美芳跳槽升任，且第一金證券董事會是在29日通過李美芳人事案，和李美芳30日請辭兆豐期貨總經理生效可說無縫接軌。李美芳和第一金證券董事長陳致全都來自兆豐證券體系，未來還會不會有其他兆豐證主管轉戰第一金證券，值得觀察。

陳致全原為兆豐證券總經理，今年3月轉戰第一金，出掌第一金證券董事長。過去陳致全從開發金（2883）旗下大華證券（為凱基證合併）到兆豐證券，一直都在經紀業務領域，負責經紀與通路。陳致全擔任兆豐證經紀業務副總經理時，李美芳即為協理，任經紀部門北區區督導職務，直到2017年5月因為兆豐證前董座簡鴻文調整轉投資兆豐期貨總經理人事，李美芳才離開兆豐證券，轉到兆豐期貨接任總經理，在此之前，李美芳與陳致全均在經紀業務、通路事業群並肩作戰。

陳致全到任第一金證券後，業績成長亮眼，今年上半年第一金證券累計每股稅後純益（EPS）達1.42元，大幅成長3倍多，獲利超越陳的前東家兆豐證券EPS 1.14元，在公股券商中獲利表現僅次於華南金（2880）旗下華南永昌證券EPS 1.94元。

比起陳致全到第一金證券是跳升一級出任董座，此番李美芳以兆豐金控孫公司總經理之姿，轉戰第一金出任第一金證券總經理，相當於連跳兩級，未來兆豐證券體系是否還會有人才跟進投效，引發關注。