快訊

政院擬推「五倍券」救經濟 傳「1千換5千」但考量預算進度仍卡卡

桌球／傳林昀儒自費找教練 體育署緊急澄清2013就出錢了

壽險業上半年獲利與淨值 同創史上新高

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

新台幣兌美元6月貶值，一個月約貶值0.8%，讓壽險業匯兌避險鬆一口氣，獲利續創新高。據金管會今（29）日公布最新統計，6月單月匯兌成本147億元，是今年單月次低水準，同時累計今年上半年壽險業稅前盈餘高達2,592億元，較去年同期成長155.9%，是歷年同期最佳成績，繼續超越去年一整年水準，淨值也回升至2.63兆元，同創史上新高。

保險局副局長王麗惠今日表示，新台幣截至６月底為止，相對於2020年底升值幅度為２.2%，所幸6月新台幣略貶，若不避險6月底恐出現2,341億元虧損。

但所幸壽險業者仍花錢買進避險工具，產生了1,559億元的評價利益，再扣掉花費715億元去買避險工具的錢，另收回外匯準備金143億元。

最新公布累計上半年整體匯兌成本達到1,354億元，至少減少千億元的風險，單月新增匯兌成本147億元，僅高於今年3月的135億元。

壽險業5、6月實現股債利益的動作都不如之前，但靠著今年首季大賺，累計上半年稅後純益2,592億元，仍超越去年全年的2061億元水準。

產險今年前六月稅前盈餘賺122億元，因此整體保險業加總後的前六月稅前盈餘2,714億元也一舉超越去年全年 ，創下歷史新高紀錄，年增率為148.5%。

不過從單月的角度，匯兌成本減少、實現股債入帳較上月增加，因此6月單月稅前純益為372億元，高於5月的168億元，回復到4月水準。此外，6月底壽險業淨值再度提升至2兆6,330億元，較上月增加1,756億元，再度重回歷史新高紀錄，

截至今年6月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為319億元，月增15億元，壽險國外投資淨利益（含兌換損益、避險損益）為4,166億元，較5月增加794億元。

壽險業 新台幣

延伸閱讀

票券業授信 納入ESG原則

股債平衡 布局添勝算

施瓊華為東元案上火線 澄清無政治力介入

達勝伍賣鈺叡股 兩個原則

相關新聞

搶房稅新制前交屋 國銀6月不動產放款飆12兆元新高

房地合一稅2.0七月上路，投資客趕在6月底前交屋，導致國銀6月不動產放款金額暴衝突破12兆元。據金管會銀行局今（29日）...

降級後新常態 李長庚：考驗企業數位轉型能力

國內疫情正式降為第二級，國泰金總經理李長庚今表示，未來很可能必須跟病毒共處，在新的常態下工作、生活，考驗著企業數位轉型的...

土銀主辦強茂42億元聯貸 完成簽約

土地銀行統籌主辦強茂（2481）公司總金額新台幣42億元聯貸案，已成功完成募集。本案原預計籌募金額35億元，在各銀行踴躍...

防疫新生活保障更周全 各世代爸爸量身打造完善保障

不同世代的爸爸處於不同人生階段，可能面臨到的風險和所需的保障不盡相同，康健人壽總經理暨執行長邵駿崴建議，不同世代的爸爸處...

uTagGO奪FCA最佳產品創新獎 推停車行動支付服務

素有創新商務界奧斯卡獎之「2021創新商務獎」(FUTURE COMMERCE AWARDS，簡稱FCA)，頒獎典禮於7...

宏遠證營運大躍進 今年持續深化各業務發展

宏遠證（6015）今（29）日舉行股東會，面對全球詭譎多變的國際情勢以及因此而受影響的台股行情，宏遠證仍將一步一腳印的穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。