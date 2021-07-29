壽險業上半年獲利與淨值 同創史上新高

新台幣兌美元6月貶值，一個月約貶值0.8%，讓壽險業匯兌避險鬆一口氣，獲利續創新高。據金管會今（29）日公布最新統計，6月單月匯兌成本147億元，是今年單月次低水準，同時累計今年上半年壽險業稅前盈餘高達2,592億元，較去年同期成長155.9%，是歷年同期最佳成績，繼續超越去年一整年水準，淨值也回升至2.63兆元，同創史上新高。

保險局副局長王麗惠今日表示，新台幣截至６月底為止，相對於2020年底升值幅度為２.2%，所幸6月新台幣略貶，若不避險6月底恐出現2,341億元虧損。

但所幸壽險業者仍花錢買進避險工具，產生了1,559億元的評價利益，再扣掉花費715億元去買避險工具的錢，另收回外匯準備金143億元。

最新公布累計上半年整體匯兌成本達到1,354億元，至少減少千億元的風險，單月新增匯兌成本147億元，僅高於今年3月的135億元。

壽險業5、6月實現股債利益的動作都不如之前，但靠著今年首季大賺，累計上半年稅後純益2,592億元，仍超越去年全年的2061億元水準。

產險今年前六月稅前盈餘賺122億元，因此整體保險業加總後的前六月稅前盈餘2,714億元也一舉超越去年全年 ，創下歷史新高紀錄，年增率為148.5%。

不過從單月的角度，匯兌成本減少、實現股債入帳較上月增加，因此6月單月稅前純益為372億元，高於5月的168億元，回復到4月水準。此外，6月底壽險業淨值再度提升至2兆6,330億元，較上月增加1,756億元，再度重回歷史新高紀錄，

截至今年6月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為319億元，月增15億元，壽險國外投資淨利益（含兌換損益、避險損益）為4,166億元，較5月增加794億元。