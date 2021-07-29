公股券商總座大風吹 第一金、兆豐同步公告

第一金（2892）、兆豐金（2886）傍晚同步發出重大訊息，公告旗下證券子公司總座人事案，令人震撼的是原兆豐期貨總經理李美芳轉換跑道出任第一金證券總經理，而兆豐證券則是發布吳明宗真除為總經理。

今年3月公股金控公司人事大地震餘震不斷，時任第一金證券董總的葉光章、陳香如，被解讀雙雙「被請辭」，當時前兆豐證券總經理轉調第一金證券董事長，總經理則由彭賢生代理，昨天則確定由兆豐期貨總經理李美芳接任總座。陳致全過去亦曾任兆豐期貨董事，一般認為，將可與李美芳攜手帶領第一金證券開創新格局。

兆豐證券董事會昨天通過吳明宗真除為總經理，該公司表示，依規定，人事案須經金管會核准生效，在此之前，總經理職務亦由吳明宗暫代。

因應李美芳轉至第一金證券，兆豐金控昨天同步公告，兆豐期貨董事異動，舊任者包括兆豐奇總經理李美芳、前兆豐證券總經理陳志全、兆豐證券法務暨法令遵循室資深協理楊北辰，新任董事則為兆豐證代理總經理吳明宗、兆豐證經紀業務本部資深協理洪秋綠。