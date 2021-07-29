搶房稅新制前交屋 國銀6月不動產放款飆12兆元新高

房地合一稅2.0七月上路，投資客趕在6月底前交屋，導致國銀6月不動產放款金額暴衝突破12兆元。據金管會銀行局今（29日）最新公布6月房貸與土建融餘額，國銀對不動產放款再度上升至12.01兆元，占比27.01%，雙雙創下歷史新高，民眾關心7月新制上路後，國內房市能否真正「降溫」。

此外據銀行法72-2條規定，不動產相關放款占比不得超過30%，據金管會最新統計超過29%的「紅燈」銀行家數，從5月的3家降至0家，等於通通都過關，銀行局副局長林志吉今日表示，主要是因為3家存款總額均有增加的關係，不過占比達到28~29%的銀行新增一家，總數達到11家，主要是因為一家銀款存款大幅減少所致。

其中銀行局統計，房貸餘額6月淨增加804元，亦是今年來單月最高金額，上半年中除元月增逾634億元外，都在600億元以下。房貸來源一大多是自然人的房貸，此外新成屋陸續交屋，二是中古屋交易造成借新還舊，從金額來看6月房市依舊熱絡。

建築融資餘額6月也明顯跳增至446億元，過去平穩維持在每月淨增加一、二百億元左右。

所幸放款品質還維持不錯，整體逾放比方面，無論是房貸的0.11%與建築融資的0.13%都較5月持平跟略低。銀行局對銀行辦理不動產也有日常管理措施，金管會會持續觀察新稅制上路後，交易規模與資產品質。

據銀行法第72條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額和的30%。分子部份，整體國銀辦理不動產相關放款的總金額從元月的11.63兆元一路攀升至6月的12.01兆元，每月都創下歷史新高紀錄，6月正式突破12兆元大關，光今年就增加4,800億元之多。

但分母方面，放款及金融債的增幅卻沒有分子來得快，使得整體國銀平均不動產放款占比至6月一舉躍升至27.01%，再創史上新高紀錄。

銀行局副局長林志吉表示，主要銀行表示，6月新冠疫情期間，雖然看房子與買房子的人有比較少，但是影響程度還是小於房地合一稅2.0七月上路的效應，新制在稅制上較不利，因此民眾趕在新制實施前於6月大舉過戶交屋，申貸需求大增，在二種效應一消一減，使得平均占比仍持續增加的狀況。

去年8~9月不動產相關放款佔比破29%有一家，但從10月就開始降溫，沒有一家銀行放款再衝破29%，直到今年3月才又出現一家飆破29%，4月還是有一家高掛29%，5月則一口氣增加到3家，6月再降至0家。林志吉表示，都是因為存款增加所致。

銀行一般把占比28%作為警戒線，5月共有10家國銀飆破28%，比4月多2家，6月又提高至11家，金管會為控管風險，未來可能要求採取降低貸款成數、或增加存款等因應措施。

房地合一稅2.0今年七月正式上路，過去習慣以不動產作為個人主要的投資標的或資產配置，在新制上路後，為避免被課徵高額稅率，必須將不動產的持有期間拉長到至少5年以上，因而影響到資金運用靈活度與變現性，造成許多投資額選擇搶在新制上路前先購入。