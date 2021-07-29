父親節將至 康健人壽為各世代爸爸打造完善保障

康健人壽今（29）日表示，不同世代的爸爸處於不同人生階段，可能面臨到的風險和所需的保障不盡相同，最好依照自身需求規劃，才能為自己和家人建構起最完善的防護網。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，疫情提升了國人的健康觀念，也讓國人更加意識到保障的不可或缺，父親的這個角色在家庭中相當重要，除了定期檢視保單，還要根據經濟條件與人生階段的不同需求為自己提升保險防護力，以累積足夠保障資產，實現照顧家人的承諾，更希望帶給家人無憂的健康生活。當少了各種不確定性和財務問題造成的壓力，爸爸們的身心靈才能獲得真正輕鬆，擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

一、新手爸爸 預算有限 CP值高、可自由搭配的方案最合適

新手爸爸事業剛起步，就多了家庭生活費與小孩養育費的開銷，經濟負擔逐漸加重，建議買保險時要有彈性，可選擇低保費高保障的商品。康健人壽的「保障輕鬆配」提供六種簡易型保單，可依照自身狀況自由搭配，保費便宜保障高，是新手爸爸的最佳選擇。此外，擁有醫療加意外雙重保障的「新全力醫付」，涵蓋住院、手術、眼科處置、意外失能、意外身故、重大燒燙傷及創傷縫合處置等保障。

以投保保險金額1，000元為例，除了每日住院最高7，000元保障外，還可享有意外身故、意外失能和重大燒燙傷最高1，000萬元的意外總保障，且住院或門診的大小手術皆有保障。年輕父母用眼頻繁，新全力醫付更提供八項眼科處置保障，妥善照顧靈魂之窗。

二、三明治爸爸 首重癌症醫療保障、適合外溢商品維持健康

上有年邁父母、下有年幼子女的三明治爸爸，肩負著最大的家庭重擔，康健人壽建議選擇有癌症保障和實支實付的保單來補強醫療缺口，若有外溢功能還可鼓勵青壯年爸爸們積極維持健康體況，以享續期保費折扣。康健人壽的「愛要及實」保障方案，就擁有癌症定額給付以及實支實付醫療，罹患重度癌症者可享有整筆給付保險金供緊急醫療使用，加上長達60個月照護保險金可補助收入中斷。

「愛要及實」也擁有外溢功能，投保首年提供免自費健檢，鼓勵爸爸們維持健康體魄，當健檢結果符合優體標準時可享約15%至20%保費折扣。此外，「新一生醫事」終身醫療險，以投保保險金額1，000元為例，提供累積總給付高達500萬的醫療帳戶，若緊急入住加護、燒燙傷或負壓隔離病房，每日再額外給付3，000元，繳費20年或30年，就可終身擁有保障，在疫情期間為三明治爸爸們撐起堅強防護傘。

三、樂齡爸爸 需高額醫療照護、退化醫材補助

為家人和事業拚了大半輩子，樂齡爸爸們應該要更無憂地享受退休後的生活，康健人壽的「銀領健康」保障方案，是專為高齡族群設計的全方位醫療規劃保單，提供住院、手術、醫材及身故等保障。「銀領健康」不僅提供住院每日最高給付3，000元，更針對銀髮族身體機能退化，提供老年常見的四大人工醫材購置補助，減輕自費醫療支出負擔。

投保年齡最高至80歲，保障最高達89歲，若以投保保險期間20年期、保險金額1，000元為例，最高給付更可達240萬元。讓樂齡爸爸們可輕鬆擁有高額醫療帳戶，幸福迎接人生下半場。