土銀主辦強茂42億元聯貸 完成簽約

土地銀行統籌主辦強茂（2481）公司總金額新台幣42億元聯貸案，已成功完成募集。本案原預計籌募金額35億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達157%，最終以42億元結案，並於7月29日簽訂聯合授信合約。

土銀表示，本案資金用途主要作為償還金融機構借款及充實公司業務發展所需中長期營運資金，募集5年期總金額42億元聯貸案，由土銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，元大銀行、合作金庫與第一銀行為共同主辦銀行，並有臺灣銀行、彰化銀行、兆豐銀行、華南銀行、國泰世華銀行及新光銀行等行庫共同參與。

強茂集團擁有功率半導體從前端設計製造、晶圓生產至封裝一條龍整合優勢，產品應用涵蓋消費性電子、汽車電子、工業電子、綠電、網通、電腦運算等，為臺灣功率半導體元件第一大製造商，客戶遍及五大洲，並持續延攬團隊投入功率半導體元件晶圓設計開發奠定其核心技術能力，以供應未來市場高端應用產品的成長需求並提升產品位階。目前針對IGBT、高壓SJ MOSFET晶圓，以及投入之8吋晶圓廠相關製程均進行試產中，除原有客戶深耕及新產品拓展外，在車載應用領域亦陸續通過車廠認證，預期將持續貢獻營收及挹注毛利成長，未來展望應屬可期。