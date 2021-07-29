uTagGO奪FCA最佳產品創新獎 推停車行動支付服務

素有創新商務界奧斯卡獎之「2021創新商務獎」(FUTURE COMMERCE AWARDS，簡稱FCA)，頒獎典禮於7月28日舉辦，遠通電收子公司遠創智慧推出的uTagGO APP串聯eTag智慧停車服務勇奪「最佳產品創新獎」。遠創智慧也乘勝追擊推出「uTagGO易付」全新停車行動支付服務，方便開車族不須事先註冊APP會員，只要離開停車場前掃瞄QR Code，就能快速連結LINE Pay或不限銀行之信用卡支付停車費，申辦流程如同簡訊實聯便捷，當天就能和繳費機說掰掰。

遠創智慧指出，uTagGO APP透過GO SURVEY大數據調查開車族需求，發現休閒出遊是用車族最常使用的情境，比例高達七成；另外有將近五成的車主對於找停車位非常困擾。因此遠創鎖定車主雙痛點，研發推出uTagGO APP，讓車主只需一支APP，就能輕鬆查詢、儲值通行費，甚至使用HAPPY GO、OPEN POINT和全家點數兌換eTag儲值金，還能導航停車場和代扣停車費，一張信用卡帳單就能同時管理通行費和停車費。

《數位時代》雜誌主辦的創新商務獎今年邁入第七屆，總主筆王志仁指出，今年共103家企業參賽，投見作品總數達265件創歷年新高。五項類別之中，又以uTagGO獲得的「最佳產品創新」類共79件競爭最為激烈。uTagGO 推出點數換通行費的創舉，不僅顛覆了用路人對於通行費繳付行為的想像，甚至還將ETC的便利服務從國道延伸到停車場，改善了開車族的痛點，獲得評審團一致肯定。

遠創智慧統計，uTagGO APP註冊會員數已超越130萬，平均每天吸引2,500人註冊成為會員；排名穩坐Google Play車輛與交通類及Apple Store導航類免費下載APP排行前三大；推出至今已有20萬用路人享受eTag停車累積HAPPY GO點數優惠；而透過uTagGO APP將HAPPY GO點數兌換國道通行費亦超過20萬次，活化兌點超過千萬點。

遠創智慧表示，eTag代扣縣市路邊停車費，已於六都、新竹市、屏東縣、苗栗頭份、嘉義太保上線，其中除新北市榮登金融電信類代扣停車費渠道首位，其他縣市亦名列前茅；合作停車場也持續擴增突破700場，滿足更多用路人體驗「零接觸繳費」的便捷服務。

遠創智慧調查，eTag智慧停車使用者滿意度高達98%，用路人對於快速、免掏現金最有感；另外考量開車族對於坊間停車支付APP需事先註冊、或預繳訂閱費有所抗拒，遠創再推出「uTagGO易付」，即便非會員，也能透過手機掃描現場QR Code，連結LINE Pay或信用卡支付停車費，體驗免排繳費機、直接上車吹冷氣和出場的快感。更重要的是，uTagGO易付除了可以用HAPPY GO點數折抵停車費，電子發票報帳方便、中獎機會也更高。