新台幣早盤升值7.5分 一度觸及27.93元
新台幣今（29）日以27.95元兌1美元開盤，升值5.5分；台股早盤以17,216.58點開出，上漲81.36點，新台幣一度觸及27.93元兌1美元，升值7.5分。
美股周三漲跌互見，道瓊工業指數下跌127.72點，跌幅0.36%，收34,930.8點；標普500指數下跌0.8點，跌幅 0.02%，收4,400.66點；那斯達克指數上漲102.01點，漲幅0.7%，收14,762.58點；費城半導體指數上漲1.76%，收3,272.4點。
台股早盤開高，股匯齊揚，新台幣早盤低點為27.975元兌1美元，升值3分，一度觸及27.93元兌1美元，升值7.5分。
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