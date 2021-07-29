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元大人壽小額終身壽險 0-80歲皆可投保

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
元大人壽小額終身壽險0-80歲皆可投保，提供身故、完全失能保障至110歲。圖/資料照片
元大人壽小額終身壽險0-80歲皆可投保，提供身故、完全失能保障至110歲。圖/資料照片

小額終老保險自今（2021）年7月1日起，每人可投保件數從二件提高為三件，投保之累計保額上限也由50萬元調高至70萬元，元大金控（2885）旗下元大人壽提醒，可趁此全面檢視自身保障，補足壽險不足的部分。

依據國發會公布的「中華民國人口推估（2020至2070年）」報告，台灣將在2025年進入超高齡社會，因應高齡社會下銀髮長者之基本保險保障需求 ，元大人壽積極響應主管機關持續推動小額終老保險，協助國人輕鬆規劃保障，以善盡保險業之社會責任。

順應我國人口高齡少子化之趨勢，以保障暨長年期商品為發展策略的元大人壽，為了讓年齡較高、不易獲得保障的民眾，也能以較低保費、免體檢取得基本保險保障，推出了「元大人壽小額終身壽險」，投保門檻低，商品內容簡單易懂，0-80歲皆可投保，提供身故、完全失能保障至110歲；繳費年期多元，分別為6、10、20年期，客戶可依自身經濟狀態選擇適合年期。

元大人壽表示，小額終老保險看似為高齡長者設計，但實際上並非限於高齡長者方能投保，且保費繳納較其他同類型壽險輕鬆，民眾可視自身需求適時規劃投保，或藉此補足原本自身壽險之缺口。

以一位40歲男性投保「元大人壽小額終身壽險」保額70萬元，繳費期間20年，年繳保費2萬1,210元，選擇自動轉帳再享有1%折扣，折扣後年繳保費2萬998元，即可享有70萬元身故或完全失能保障至110歲，讓自己安心、也讓家人放心。

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