華南銀行擴大徵才 月薪最高上看75K、5年可晉升主管

受新冠肺炎疫情影響，許多企業都暫停或延後舉辦徵才活動，然華南銀行看好中小企業貸款業務，且為持續供給民眾全面而完善的金融服務，不斷擴大徵才，日前開出最高7萬5千元之薪資水準，招募多位儲備菁英、資訊科技、證券交易、財管、法務及風險管理專業人才；近期將再配合台灣金融研訓院「金融人員基礎學科測驗」展開徵才活動。

華南銀行表示，本次徵才活動預計於8月上旬公告，8月18日開放報名，先前曾參加「金融人員基礎學科測驗」，且具備BB級以上的成績者，可密切關注未來研訓院公告的招募訊息。

目前雖逢畢業季，但在新冠肺炎疫情升溫及實施三級警戒的衝擊下，對企業徵才、員工報到及培訓課程都造成影響。華南銀行在遵循防疫規範的前提下，以視訊面試方式進行徵才，今年初至今已辦理多場徵才活動，錄取人數超過200人，錄取人員報到後也以視訊方式辦理職前訓練。

華南銀行近年來在薪資及福利的競爭力不斷提升，除了員工年薪平均可達18個月以外，更喊出「5年晉升主管」，讓具備專業能力，且金融證照齊備的員工，不論年資高低，都有爭取升等及調薪的機會，表現出色的員工更可能快速升任主管職。在福利方面，為攜手員工平安度過疫情，華南銀行特別提撥每位員工3000元防疫津貼，供採購防疫物資，並於今年6月為為所有國內員工投保防疫險及疫苗險。

此外，華南銀行近年來除提供每胎新臺幣10萬元的生育補助外、有結婚補助以及子女奬助學金等多項福利，並定期舉行全行員工健康檢查、親子家庭日、社團活動，全力提供員工完善的工作環境及福利。