FinTechSpace第五梯 43家新創團隊進駐

由金管會指導、金融總會推動設立並委託資策會規劃國內首座金融科技創新加速器「金融科技創新園FinTechSpace」(下稱「園區」)，宣布第五梯43家新創團隊與1家國際加速器正式進駐，而企業實驗室進駐家數更是創新高，其中渣打銀行及臺灣中小企銀首次加入，11家機構包括上海商銀、中國信託金控、台新金控、台灣微軟、永豐金控、玉山金控、國泰金控、渣打銀行、華南銀行、臺灣中小企銀及遠東商銀，首波公布11大實證共創主題，朝向行動應用、普惠便利、聯合場景金融、ESG綠色金融、人工智慧聯合學習防詐、雲端資安、數位風控、企業數位金流平台、多元身分驗證、數位金融生態圈等面向積極拓展金融科技創新。

園區第五梯次進駐43家團隊包括智能理財、法遵科技、支付、資訊聚合平台、資安解決方案、保險科技、企業解決方案等8大領域，其中6家為2020監理科技黑客松獲獎團隊，首度進駐園區，為園區注入豐富且多元的創新能量。而國內首宗監理沙盒落地案－好好證券(原好好投資)正是園區進駐團隊之一，目前園區輔導團隊中尚有2家正在進行監理沙盒實驗，未來好好證券也將與後進傳承並分享實驗與出沙相關經驗。

針對第五梯次進駐團隊之輔導資源規劃，園區除提供提供一站式的金融科技法規輔導外，更以「負責任創新」為輔導之核心理念，與資安、創新創業、跨域媒合、國際業務拓展與共創實證更進一步鏈結。今年加入全新規劃導師制度，安排營運、創投、金融、創業與經營、團隊管理等五大領域深具實務經驗之專業導師，新創團隊可依其業務發展需求與導師預約進行一對一資源，並搭配媒合輔導、實證或國際市場等資源，以奠定創新業務穩健之基礎，促進產創合作契機，並推動台灣金融科技與國際鏈結。

有鑑於疫情衝擊，各行業對於遠距身分認證及遠距簽署的技術需求大增，園區也首度推出「數位沙盒ekyc遠距技術場域實證專區」，以遠距簽署、身分認證兩大技術方案，邀請凱鈿行動科技、雲想科技、台灣微軟、來毅數位科技、金腦數位、臺灣網路認證公司、數位身分AuthMe等7家業者，分享各自獨特的技術及場景應用，一次展示金融業、政府機關、租賃業、醫療業、學校及中小企業允以採用的解決方案，於7月20日首次舉辦主題線上招募說明會即吸引逾百家機構、近230位業者與會，充分反應產業高度需求。

園區企業實驗室的共創火花也備受期待，各家企業實驗室機構公布11大實證共創主題，朝向行動應用、普惠便利、金融生態場景聯合創新、綠色企業責任、多元身分認證、AI防詐風控等面向積極創新，園區將提供媒合與法規輔導機制，協助產創推展各項創新服務實證，在技術、資安、法規、創新業務情境等面向進行探討，朝落地實證目標發展。