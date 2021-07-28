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元大人壽小額終身壽險 高齡長者輕鬆規劃基本保障

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

依據國家發展委員會發布之「中華民國人口推估（2020至2070年）」報告，台灣將在2025年進入超高齡社會，因應高齡社會下銀髮長者之基本保險保障需求，元大人壽積極響應主管機關持續推動小額終老保險，協助國人輕鬆規劃保障，以善盡保險業之社會責任。

順應我國人口高齡少子化之趨勢，以保障暨長年期商品為發展策略的元大人壽，為了讓年齡較高、不易獲得保障的民眾，也能以較低保費、免體檢取得基本保險保障，推出了「元大人壽小額終身壽險」，投保門檻低，商品內容簡單易懂，0-80歲皆可投保，提供身故、完全失能保障至110歲；繳費年期多元，分別為6、10、20年期，客戶可依自身經濟狀態選擇適合年期。

元大人壽表示，小額終老保險看似為高齡長者設計，惟實際上並非限於高齡長者方能投保，且保費繳納較其他同類型壽險輕鬆，民眾可視自身需求適時規劃投保，或藉此補足原本自身壽險之缺口。元大人壽也提醒民眾，自今年7月1日起，小額終老保險每人可投保件數從2件提高為3件，投保之累計保額上限也由50萬元調高至70萬元，民眾可趁此全面檢視自身保障，補足壽險之不足。

以一位40歲男性投保「元大人壽小額終身壽險」保額70萬元，繳費期間20年，年繳保費21,210元，選擇自動轉帳再享有1%折扣，折扣後年繳保費20,998元，即可享有70萬元身故或完全失能保障至110歲，讓自己安心、也讓家人放心。

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