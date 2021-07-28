凱基銀賣家發財金 獲創新商務獎最佳產品創新獎

開發金控（2883）旗下凱基銀行致力幫助非傳統受薪族群取得融資協助，今年1月起與露天拍賣及拍付國際旗下的PChomePay支付連跨界合作推出「賣家發財金」貸款，成功協助逾百位露天賣家順利取得營運週轉金。因成功幫助年輕世代及金融小白族群享有優質金融服務，榮獲譽有國內「數位創新奧斯卡」之稱的《創新商務獎Future commerce Awards》「最佳產品創新獎」肯定，這是凱基銀行長期對於普惠金融ESG的實踐。凱基銀行以客戶為中心，不斷運用創新思維提供客戶最佳的體驗。

凱基銀行與露天拍賣觀察到，網路賣家因應檔期大量備貨、擴張倉儲規模、網路廣告宣傳等需求，時常需要短期資金週轉，卻因沒有穩定收入證明難以取得銀行貸款。為幫助網路賣家解決資金需求痛點，凱基銀行運用電商平台上的賣家收款紀錄、客單價等數據，建構專屬網路賣家的信用評價方式，評估賣家實際收入能力，取代傳統收入證明文件，同時有助於提高賣家的貸款額度。

凱基銀行個人金融總處長敖蓓寧表示，許多網路賣家的收入可能不比一般上班族低，但申請信用貸款卻受限於傳統收入證明流程，就算好不容易申請到額度，但較高的貸款利率及需事先支付的手續費等，都造成賣家沉重的壓力。凱基銀行跳脫傳統模式，結合大數據幫助賣家取得信用，並透過全數位的申貸管道，幫助賣家更迅速取得優利貸款。「賣家發財金」可隨時借還，就像賣家的隨身備用金，需繳交多筆貨款時，能夠分次提領緩和資金壓力，等到營收入帳後，再隨時償還貸款減低利息負擔。

賣家發財金上線5個月以來，已成功協助逾百位賣家取得貸款，平均年齡40歲，核准率近成，其中超過半數是人生中第一次成功向銀行貸款。

2020年凱基銀行即以同樣服務金融弱勢族群的「計程車司機速還金」，獲得數位時代《創新商務獎》「最佳商業模式創新金獎」、「最佳產品創新金獎」及「評審團大獎」等三大獎項殊榮，今年再度以「賣家發財金」榮獲《創新商務獎》最佳產品創新獎，為連續兩年獲得肯定。敖蓓寧強調，凱基銀行自許為「普惠金融的實踐者」及「創新貸款專家」，致力實現數位躍升及優化客戶體驗目標，將持續運用金融創新科技，解決消費者使用傳統金融服務的痛點，幫助金融弱勢族群、年輕世代或新創企業，以合理成本獲得優質金融服務。